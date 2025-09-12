Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Büyükada'da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyaretlerine vapur yolculuğuyla başlayan Bakan Tekin, Adalar vapurunda vatandaşlarla bir araya geldi. Simit ikramında bulunan Tekin, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Vapurda Adalar'da öğretmen olan Canan Pehlivan, Tekin'e kitap hediye etti. Gün boyu süren temaslarında hem vatandaşlarla hem eğitim camiasıyla bir araya gelen Tekin'e, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen ve diğer yetkililer eşlik etti. İlk ziyaretini Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı'na gerçekleştiren Bakan Tekin, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin eğitim alanında son 22 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Tekin, "AK Parti iktidarından önce öğrenciler kalabalık ve fiziki şartları yetersiz sınıflarda eğitim görüyordu. Şu anda ise inşa edilen derslik sayısı, cumhuriyetin ilanından 2002 yılına kadar yapılan derslik sayısından daha fazla" dedi.

AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, AK Parti iktidarından önce Türkiye'de öğrencilerin 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldığını, kendi gençliklerinde de kalabalık, fiziki şartları kötü, teknolojiden yoksun okullarda eğitim aldıklarını söyleyerek, "2002'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devrinde biz derslik başına düşen öğrenci sayılarını bunları ben söylemiyorum. Bunları uluslararası göstergeler söylüyor. Yani ülkelerin eğitim öğretim istatistikleriyle ilgili analiz yapan, rapor hazırlayan OECD gibi, Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Programı, gibi yapılar bizimle ilgili raporlar hazırlıyorlar. Her ülkeyle ilgili hazırlıyorlar. 2002'den önce de hazırlıyorlardı. Yine hazırlıyorlar. 2002'den önce Türkiye'yle ilgili raporlarda biz utanıyorduk raporlardaki yerimizden. Ama şimdi OECD'nin raporlarında raporların da Türkiye dünyada son yirmi iki yılda eğitim devrimi yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor." dedi

"Ben yabancı bir heyet geldiği zaman herhangi bir okulumuza götürmekten hiç korkmuyorum, hiç çekinmiyorum"

Cumhuriyetin ilanından 2002'ye kadar yapılan ders sayısından daha fazla derslik yaptıklarını belirten Tekin, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Çok somut bir biçimde söyleyeyim. Şu an Türkiye'de AK Parti iktidarında yapılan derslik sayısı cumhuriyetin ilanından 2002'ye kadar yapılan ders sayısından daha fazla derslik yapmışız. Yani o tarihte mesela toplam Türkiye'de 350 bin 360 bin civarında derslik vardı. Bunların yarısı ekonomik ömrünü tamamladı, yıkıldı vesaire diye düşünürsek ama şu anda Türkiye'de 750 bin derslik var. Yani o zaman 350 bin dersliğimiz var. Ondan daha fazlasını, onun iki katını yapmış durumdayız. Bunlar bile yeterli. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şu anda bir milyon 100 bin öğretmenimiz var. Bu yapılan şeyler basit şeyler değiller. Ve biz sadece Adalar için değil sadece İstanbul için değil Türkiye'nin her tarafında her okulumuz inşaat kalitesi itibariyle birinci sınıf. Ben yabancı bir heyet geldiği zaman herhangi bir okulumuza götürmekten hiç korkmuyorum, hiç çekinmiyorum istediğiniz okula gidelim. Her okulumuzda internet altyapısı var, internet erişim hizmeti var sınıflarda akıllı tahta var. Her okulumuz inşaat kalitesi itibari ile birinci sınıf." diye konuştu.

6 Şubat Depreminde etkilenen okullara da yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Tekin, "Bakın uluslararası toplantılarda 6 Şubat depremleriyle ilgili konuşurken ben diyorum ki 6 Şubat'ta depreme maruz kalan felaketi yaşayan 11 ilimizde o gün kaç tane dersliğimiz okulumuz varsa bugün o 11 ilin hepsinde o günkü sayıyı yakaladık. Tekrar yıkılan okullarımız açısından yakaladık. Her ilde de 11 ilin tamamında da minimum 6 Şubat'taki sayının yüzde on üstüne çıktık. Yani hem eksik yıkılanları tamamladık hem de o tarihtekinde yüzde on daha fazla derslik. Bunu uluslararası ortamında da söylediğimde herkes şaşırıyor. Bunların hepsini devlet bütçesiyle mi yaptırıyor diyor. Evet. Biz böyle bir devletiz. Biz böyle bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bir bunu yaptık. Fiziki altyapı anlamında, maddi kalkınma anlamında gerçekten dünyaya örnek gösterilecek bir metot ettik. ifadelerini kullandı"

" Başörtülü insanların eğitim öğretim hakkından tutun, kamuda çalışma hürriyetine kadar her şeyi iade ettik

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle ötekileştirmenin ortadan kalktığını belirten Tekin, "AK Parti iktidara gelirken bir şeyden rahatsızdı. Diyorduk ki Türkiye'de insanlar arasında ayrımcılık yapılıyor. Başı örtülü, açık. İmam Hatip mezunu, değil. Türk, Kürt. İnsanlara etnik ya da dini aidiyetinden dolayı ayrımcılık yapılıyor. Bazı insanlar ötekileştiriliyor. Bazı insanların ellerinden temel hak ve hürriyetleri alınıyor." Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz Müslüman Türk milletiyiz. Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Bu ülkede herkes insan onuruna, insan haysiyetine yakışır bir hayat sürmeli. Bunu sağlamak bizim boynumuzun borcu dedi. Ve 2002'den itibaren sürekli bunun mücadelesini yaptık. Başörtülü insanların eğitim öğretim hakkından tutun, kamuda çalışma hürriyetine kadar her şeyi iade ettik. Azınlık okullarının yaşadığı problem. Hepsini çözdük. Azınlık okullarındaki insanların temel hak ve hürriyetlerini karşılıklılık esasını gözetmeden çözdük. Niye? Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı. Onlar biz hangi şartlarda yaşıyorsak onlar da bunlara sahip olmalı. "Bakın ben bundan on beş gün kadar önce bir Anadolu ilimizde bir cem evine gittim. Oradaki bir dedenin ifadesi, dedi ki 'Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Onun sayesinde ahırlarda cem yatmaktan kurtulduk.' Bakın bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda Türkiye'deki insanların inanç ibadet hürriyetiyle ilgili attığı adımlar." diye konuştu

Terörsüz Türkiye gündemine de değinen Tekin, "Bugünlerde içinde yaşadığımız bir gündem var. Terörsüz Türkiye gündemi. Bu 2002 itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok gündeminde olan konulardan bir tanesi oldu. Bakın 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldi. 18 Kasım 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kuruldu. 30 Kasım günü yani daha gelir gelmez ilk yaptığımız iş OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. Bölgede vatandaşlarımızın üzerinde hürriyetlerini elinden alan, demokratik haklarını kullanması engelleyen bir düzeni ortadan kaldırdık. Ahmet Kaya Kürtçe şarkı söylediği için bu ülkede linç ediliyordu. Bugün devlet televizyonu var, Kürtçe yayın yapan. Neden bunu yapıyoruz? Bu ülkede yaşayan herkesin insan onuruna yakışır, insan haysiyetine yakışır, demokratik haklarını özgürce kullanabileceği bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Maddi kalkınmayla beraber aynı zamanda demokrasi, hukuk devleti, insan hakları adına da biz bu ülkede gerçekten herkesin hayal ettiği, herkesin olsun dediği dünyada başka yerlere gittiğimizde bir akademisyen olarak katıldığımız toplantılarda Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili konuşulduğu zaman rahatsız olduğumuz, utandığımız günleri geride bıraktık biz. Türkiye artık bu anlamda bambaşka bir seviyede, bambaşka bir düzeyde siyaset yapıyor Bugün Türkiye'yi konuşuyoruz. İnsanların demokratik haklarını kullanmasının engellendiği bir Türkiye'den bugün herkesin demokrasi, insan hakları ve özgürlükler açısından müreffeh bir ülkede yaşadığı bir Türkiye'ye geldik ve bugün artık terörsüz Türkiye'yi rahatlıkla konuşabilecek duruma geldik. Bu süreçte Cumhurbaşkanımıza ve çok cesur bir biçimde bu konuda hükümeti destekleyen bu yönde açıklamalar yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Bu ülkenin kalkınmasına hep birlikte destek olacağız, bunu siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkesten bekliyoruz. Türkiye, gerçekten bu problemi aştığı zaman bambaşka bir alana geçmiş olacak" sözlerini kullandı.

Bakan Tekin, açıklamalarının ardından esnafı ziyaret ederek, ikram edilen ürünleri tattı. Ardından Şehit Murat Yüksel İlkokulu'na geçen Tekin, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, her birine çeşitli malzemelerin yer aldığı okul çantası hediye etti.

Bakan Tekin, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşarak sohbet etti. Programına Mimoza Anaokulu'nda devam eden Tekin, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte boyama kitaplarındaki resimleri boyadı ve bahçeye fidan dikti. Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Tekin, son olarak emekli öğretmen Hüseyin Üstün'ü evinde ziyaret ederek Büyükada'dan ayrıldı.