İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelerden gelen talepler ve ilgili kurumlarla yapılan istişareler sonucu "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"te değişiklik yaptı.

Buna göre, büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre istihdam edilecek itfaiye personeli sayısı artırıldı. Yönetmelik kapsamında ayrıca belediyelerin norm kadro cetvellerine yeni şube müdürü, şef ve uzman kadroları eklendi.

İtfaiyeye ek personel kadrosu

Yeni düzenlemeyle;

Nüfusu 1 milyona kadar olan belediyelere 90 ,

1-2 milyon arası belediyelere 176 ,

2-3 milyon arası belediyelere 432 ,

3-5 milyon arası belediyelere 102 ,

5-7,5 milyon arası belediyelere 272 itfaiye personeli daha alınabilecek.

Yeni kadro ve ünvanlar eklendi

Belediye ve bağlı kuruluşlarının sağlık personeli kadrolarına gerontolog, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist ünvanları eklendi. Ayrıca;

Büyükşehirlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı ,

Su ve kanalizasyon idarelerinde Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanı ,

İl belediyeleri ile 50 bin nüfusun üzerindeki belediyelerde Gelirler Müdürü kadrosu oluşturuldu.

Yönetmelik değişikliklerinin en geç 6 ay içerisinde uygulanması gerekiyor.

Bakan Kurum: İtfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğimizi güncelleyerek itfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.