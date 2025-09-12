2 polisimizin şehit olduğu saldırıda zanlı ve babası tutuklandı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Trump'tan Putin açıklaması: Sabrım tükeniyor

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediğine yönelik soruya, "Sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" cevabını verdi.

12 Eylül 2025 20:58
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına yönelik çabalarından memnun olmadığını belirtti. ABD Başkanı katıldığı özel bir televizyon programında sunucunun kendisine Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna cevap verdi. Trump, Putin ile uzun süredir iyi bir ilişkisi olduğunu söylerken, Rus liderin savaşı sona erdirememesinden hayal kırıklığı duyduğunun altını çizerek, "Evet, sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" dedi.

"Bu, bizden çok Avrupa'nın sorunu"

ABD Başkanı Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değinerek, "Çok, çok sert bir şekilde harekete geçmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı. Trump, bankalar ve petrol sektörünün yanı sıra gümrük vergilerinde de yaptırıma gidilebileceğini ancak Avrupalı ülkelerin de buna katılım sağlaması gerektiğini aktardı. ABD Başkanı, geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en büyük petrol alıcılarından biri olan Hindistan'ın ABD'ye ithal ettiği ürünlere uyguladığı yüzde 50 ilave gümrük vergilerini hatırlatarak, "Ben bunu zaten yaptım, birçok şey yaptım. Bu kolay bir şey değil. Çok büyük bir mesele ve Hindistan'la aramızda bir çatlak oluşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, "Bunun bizim sorunumuz olmaktan daha çok Avrupa'nın sorunu olduğunu hatırlamanızı isterim" açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri askıya alınmıştı

Trump'ın açıklaması Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerin askıya alındığını açıklaması üzerine geldi. Peskov, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularına, "İletişim kanalları mevcut ve işliyor. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şimdilik bir ara verildiğini söylemek muhtemelen daha doğru olur" cevabını vermişti. Kremlin Sözcüsü ayrıca Avrupa'nın barış sürecini baltaladığını ifade ederek, "Rus tarafı barışçıl diyalog yolunu izlemeye hazır. Ancak Avrupalıların bunu engellediği de bir gerçek. Bu, kimsenin bilmediği bir sır değil" demişti.

