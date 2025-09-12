Mansur Yavaş'tan 'toplu istifa' iddialarına yanıt

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir hesap tarafından yapılan 'toplu istifa' iddialarına ilişkin paylaşıma yanıt vererek, "Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş'ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.