Ana sayfaHaberler Eğitim

Okul ağır hasarlı çıktı, öğrenciler başka okula nakledildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik İlkokulu'nun, yeni eğitim öğretim yılının açılmasına iki gün kala ağır hasarlı olduğu ve yıkılacağı belirtildi. Öğrenciler yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir okula yönlendirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 22:16, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 22:43
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte birçok veli ve öğrenciyi tatlı bir heyecan sararken bazı veli ve öğrenciler de yaşadıkları olumsuzluklar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik İlkokulu, eğitim öğretim döneminin başlamasından 2 gün önce ağır hasarlı olduğu ve yıkılacağı velilere bildirildi. Burada eğitim gören öğrenciler de 6 kilometre uzaklıktaki Katip Çelebi İlkokulu'na yönlendirildi.

Velilerden Sertip Arslan, okulların açılmasına 2 gün kala Şehitlik İlkokulu'nun yıkılacağını öğrendiklerini söyledi. Arslan, "Çocuklarımızı Katip Çelebi İlkokulu'na yönlendirdiler. Şimdi büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Öncelikle servis sorunumuz var. Çocuklarımız yaklaşık 5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor. Özel servis tutmaya çalışıyoruz ama ücretler çok yüksek. Çoğu aile servis ücreti ödeyemeyecek durumda. Okul zaten kalabalıktı, bizim öğrenciler de eklenince kapasite iyice aşıldı. Giriş çıkışlar tek kapıdan yapılıyor, bu da güvenlik açısından endişe verici. Biz sadece çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve ulaşımı kolay bir okulda eğitim görmesini istiyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Şehitlik İlkokulu ile Katip Çelebi İlkokul arasındaki mesafe 1.3 kilometredir. Öğrencilerin ücretsiz olarak devlet tarafından taşınması hususu Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında mümkün değildir. İsteyen öğrencilerin özel servisler aracılığı taşınması konusunda da okul yönetimi yasal süreci başlatmış olup, en kısa zamanda süreç sonuçlandırılacaktır. Öğrenci giriş çıkışlarının tek kapıdan yapılması ise raylı kapının arızalı olmasından kaynaklı olup, arıza giderilerek yarından itibaren raylı kapı da açılacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

