Kamuya Yeni Kadrolar İhdas Edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yeni kadrolar eklendi. İlgili kadrolar boşaldığında otomatik olarak iptal edilecek ve Kamu Personeli Bilgi Sistemine bildirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 00:14, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 00:16
Kamuya Yeni Kadrolar İhdas Edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 188

MADDE 1- Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolar boşaldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

