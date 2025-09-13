13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

13 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile psikiyatrik tanı ve sağlık raporlarına ilişkin değerlendirme kriterleri güncellendi, bazı süreler üç aya indirildi.

13 Eylül 2025
TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 10392

Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

12 Eylül 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "sağlık kurulu raporu alanların" ibaresi "sağlık kurulu raporu bulunan yoklamaya tabi yükümlülerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 16 ncı maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fikrasının AÇIKLAMA kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"AÇIKLAMA-1: Bu fıkra kapsamında ele alınabilecek ruhsal bozukluklarda hastalık öyküsü ve tıbbi kayıtlar dikkate alınarak geçmiş psikiyatrik tanı ile ilgili içerik, seyir ve prognostik faktörler değerlendirilir, gerekirse geçmiş psikiyatrik tanılara ilişkin epikriz talep edilir. Geçmiş psikiyatrik tanı reaktif ve tekrarlamayan bir durum gösteriyorsa ve üç aydan kısa süreli tedavi almışsa, geçmiş tıbbi kayıtlarda bu duruma ilişkin hastane yatışı, psikotik belirtiler, intihar girişimi, madde kullanımı, dürtüsellik, kendine zarar verici davranışlar tanımlanmıyorsa, halen ruhsal muayene ve/veya psikometrik inceleme sonuçlarına göre psikopatolojik bir unsur saptanmamışsa psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam" kabul edilir.

AÇIKLAMA-2: Dış kaynaktan alınacak subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er adayları ile öğrenci adayları için AÇIKLAMA-1 de belirtilen şartlara ilaveten son üç yıla ait psikiyatrik bir tanı/tedavi kaydı da yoksa psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam" kabul edilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 18 inci maddesinin (A) diliminin (4) numaralı fıkrasının AÇIKLAMA kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"AÇIKLAMA-1: Bu fıkra kapsamında ele alınabilecek vakalarda geçmiş öykü ve tıbbi kayıtlar dikkate alınarak geçmiş tanı ile ilgili içerik, seyir ve prognostik faktörler değerlendirilir, gerekirse geçmiş psikiyatrik tanılara ilişkin epikriz talep edilir. Bu tanı kapsamında geçmiş tedavinin üç aydan kısa sürmesi ve tekrarlamaması, eşlik eden diğer bir psikiyatrik tanısı olmaması, hastane yatışı olmaması, geçmiş tıbbi kayıtlarda psikotik belirtiler, dürtüsellik, madde kullanımı, intihar girişimi, kendine zarar verici davranışlar tanımlanmaması, halen ruhsal muayene ve/veya psikometrik inceleme sonuçlarına göre psikopatolojik bir unsur saptanmamışsa psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam' ' kabul edilir.

AÇIKLAMA-2: Dış kaynaktan alınacak subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er adayları ile öğrenci adayları için AÇIKLAMA-1 de belirtilen şartlara ilaveten son üç yıla ait psikiyatrik bir tanı/tedavi kaydı da yoksa psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam" kabul edilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 32 nci maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasının AÇIKLAMA kısmında yer alan "altı" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 33 üncü maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasının AÇIKLAMA kısmında yer alan "altı" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 63 üncü maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasının AÇIKLAMA-2 kısmına "Meslek Yüksekokuluna" ibaresinden sonra gelmek üzere "alınacak" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

