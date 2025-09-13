8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Konya'da 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı.

13 Eylül 2025 07:20
Konya'da 4. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı

Yarın akşama kadar devam edecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika sergi ve mezatlar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

Konya Valisi İbrahim Akın, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yaptığı konuşmasında, Bedesten Alışveriş Festivali'nin bu yıl dördüncüsünün düzenlendiğini ifade etti.

Konya'nın kadim kültürüne değinen Akın, "Konya'mızın tarihinin, kültürünün, ticaretinin yaşatıldığı çok özel bir mekandayız. Bu mekana girdiğinizde geçmişle gelecek arasında bağ kurma fırsatı buluyorsunuz. Ziyaretçilerimiz hem alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de kaybolmaya yüz tutmuş, el emeği göz nuru eserlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olacak fırsatı bulacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbinde, esnafla her daim birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyledi.

Tarihi Bedesten'deki kadim kültürün, Konya sokaklarına yayılması ve şehirde ticaretin canlanması adına başlattıkları geleneğin, büyüyerek devam ettiğini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimiz, gösterilerimiz ve esnafımızın yaptığı indirimlerle, Konyalılar için Bedesten Alışveriş Günleri'ni cazip hale getirdik. Bu sokaklar ahilik geleneğinin başladığı sokaklar. O günden bugüne kadar da bu gelenek esnafımız tarafından yaşatılıyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ticaretin canlanması adına büyük bir katkı sunuyoruz. Bedesten'e ilave edilen Türbeönü Çarşıları, Suriçi Çarşıları ile birlikte ticaret burada gelişiyor."

4. Tarihi Bedesten Alıveriş Günleri, Bedesten'de ve Türbeönü Çarşıları'nda 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

