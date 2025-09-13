Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi

Ankara'da e-İmza çetesine yönelik yürütülen davanın üçüncü duruşması dün Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre;

134 sanığın davada, çetenin 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden bazı kişilere ait bilgileri de kullandığı ortaya çıkmıştı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin davaya katılma talebi "doğrudan zarar görülmediği" gerekçesiyle reddedildi.

"ONUN MAĞDURİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAZ"

Depremde oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu gazetemize yaptığı açıklamada, mahkemenin "doğrudan zarar görülmediği" gerekçesini "Gelinimin diploması çalınıyor, sahte belgede kullanılıyor ama mağdur sayılmıyor. Hayatını kaybettiği için hak arama sürecinin dışında bırakılıyor. Bu kabul edilemez. Yaşasaydı, elbette bu suçun doğrudan mağduru olacaktı. Hayatını kaybetmiş olması, onun mağduriyetini ortadan kaldırmaz" sözleriyle eleştirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 10 Ekim'e erteledi.