Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı

Son yıllarda birçok yasal düzenleme yapılmasına rağmen, sosyal medya suç örgütlerinin propaganda alanı olmaya devam ediyor. Terör suçlarından cinayetlere, toplumsal olaylardan dolandırıcılığa her suçun bir ucu mutlaka sosyal medyaya dayanıyor. Özellikle anonim ya da "troll" hesaplar üzerinden yapılan algı operasyonları ve dezenformasyonlarla toplumun fay hatlarıyla oynanıyor. Sosyal medyada kanaat önderi gibi davranan bu hesaplar, özellikle gençleri hedef alarak, kutuplaşmayı derinleştiriyor, toplumsal tansiyonu yükseltiyor.

"EĞİTİMLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Uzmanlara göre, sosyal medyayla ilgili yapılan düzenlemeler kamuoyunda olumlu bir etki oluştursa da hala hukuki açıdan eksiklikler bulunuyor. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dezenformasyonla etkili mücadele için daha kapsamlı ve caydırıcı yasal düzenlemelerin gerektiğini söyledi. Ergün "Yargılamaların daha etkin yürütülebilmesi için bilişim suçlarına özel ihtisas mahkemeleri kurulması, hakim ve savcılara yönelik bilişim hukuku alanında hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

Yeni düzenleme ile birlikte sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında "ön ödeme" uygulaması getirildiğini dile getiren Ergün, bu düzenlemenin caydırıcılıktan uzak olduğunu ve dezenformasyon içerikli paylaşımların artmasına neden olduğunu vurguladı.

Ergün, sorunun bir diğer yönünün ise eksik yürütülen adli süreçler olduğuna dikkat çekerek "Bu da suç işlemeyi düşünen kullanıcıları cesaretlendiriyor" değerlendirmesini yaptı.

CAYDIRICI CEZA ŞART

Hukukçu Aylin Esra Eren de ifade özgürlüğü sınırları dahilinde herkesin her konuda düşüncesini, o konunun uzmanı olmaksızın ve verdiği bilginin doğru ya da yanlış olduğunu farklı kaynaklardan teyit etmeden tüm dünyayla paylaşabilmesinin, sosyal medyada büyük bir dezenformasyona sebebiyet verdiğini belirtti. Eren, sosyal medyada artan dezenformasyonun önüne geçmek için yeni, caydırıcı cezalar ve önleyici tedbir niteliğinde yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini söyledi.

DEZENFORMASYON YASASI NE GETİRDİ?

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarpıtılıyor. Suç, gerçek kimlik gizlenerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenirse ceza yarı oranında artırılıyor.

Günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal medya platformları, Türkiye'de ofis açmak ve temsilci atamak zorunda.

Sosyal medya şirketleri, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) talep ettiği bilgi ve belgeleri iletmekle yükümlü.

Hukuka aykırı içerikleri en geç 4 saat içinde kaldırmayan platformlar, söz konusu içeriklerden doğrudan sorumlu sayılıyor.

Yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymamaları halinde reklam vermeme yaptırımına tabi tutuluyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alındı.

BAHÇELİ: SOSYAL MEDYANIN KÖKÜ KAZINMALI

MHP lideri Devlet Bahçeli, dijital dünyadaki tehlikeye dikkat çekerek "Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da sosyal medyanın gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşıdığı uyarısında bulunmuştu.



