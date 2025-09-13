Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzeybatısı, İstanbul'un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklık Durumu

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl İl Hava Durumu

Son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şu şekildedir:

ANKARA: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 33 derece - Az bulutlu ve açık

33 derece - Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 28 derece - Az bulutlu ve açık

28 derece - Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 30 derece - Parçalı ve az bulutlu

30 derece - Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 32 derece - Parçalı ve az bulutlu

32 derece - Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 27 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AFYONKARAHİSAR: 29 derece - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29 derece - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 35 derece - Az bulutlu ve açık

35 derece - Az bulutlu ve açık MUĞLA: 35 derece - Az bulutlu ve açık

35 derece - Az bulutlu ve açık ADANA: 36 derece - Az bulutlu ve açık

36 derece - Az bulutlu ve açık ANTALYA: 33 derece - Az bulutlu ve açık

33 derece - Az bulutlu ve açık BURDUR: 33 derece - Az bulutlu ve açık

33 derece - Az bulutlu ve açık HATAY: 33 derece - Az bulutlu ve açık

33 derece - Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 26 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 27 derece - Az bulutlu ve açık

27 derece - Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 26 derece - Az bulutlu ve açık

26 derece - Az bulutlu ve açık SİNOP: 29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA: 27 derece - Parçalı ve az bulutlu

27 derece - Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 26 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 22 derece - Az bulutlu ve açık

22 derece - Az bulutlu ve açık ERZURUM: 24 derece - Parçalı ve az bulutlu

24 derece - Parçalı ve az bulutlu KARS: 23 derece - Parçalı ve az bulutlu

23 derece - Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 30 derece - Parçalı ve az bulutlu

30 derece - Parçalı ve az bulutlu VAN: 25 derece - Parçalı ve az bulutlu

25 derece - Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 35 derece - Az bulutlu ve açık

35 derece - Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 35 derece - Az bulutlu ve açık

35 derece - Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 35 derece - Az bulutlu ve açık

35 derece - Az bulutlu ve açık MARDİN: 32 derece - Az bulutlu ve açık

32 derece - Az bulutlu ve açık SİİRT: 33 derece - Az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerilmektedir. Özellikle Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de rüzgarın kuvvetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.



