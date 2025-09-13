Kocaeli'de 2 genç kızı öldüren zanlılar 2,5 yıl sonra yakalandı
Kocaeli'de 2,5 yıl önce kırmızı ışıkta duran otomobillere ateş açılması sonucu 2 kuzenin öldürüldüğü, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 13 Şubat 2022'de kiralık araçtan inen 2 saldırgan, içerisinde kuzen olan Emine Ç. ve Tuğçe S. ile Alihan K.'nin bulunduğu araçlara trafik ışıklarında ateş edip İstanbul istikametine doğru kaçmıştı.
Tuğçe S. olay yerinde, Emine Ç. hastanede hayatını kaybetmişti.
Omuz bölgesinden ve koltuk altından yaralanan Alihan K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
2,5 YIL SONRA YAKALANDILAR
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T.'yi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Eylül'de Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T. tutuklandı.
Polis ekipleri devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren diğer şüpheli A.Y.'yi 11 Eylül'de İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlediği operasyonda saklandığı adreste yakaladı.
A.Y. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.