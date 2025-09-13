Firari FETÖ hükümlüsü Yalova'da yakalandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Yalova'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 08:32, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 08:33
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.İ.B.'nin Çınarcık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla D.İ.B. yakalandı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Hükümlü, jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.