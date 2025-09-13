İstanbul'da İETT otobüsü yangını
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 08:51, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 08:52
Ümraniye Hatboyu Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför otobüsü durdurup içindeki yolcuları indirdi.
ALEV ALEV YANDI
Otobüs kısa süre içinde alev alev yanmaya başladı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.