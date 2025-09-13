8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti

Motosiklet kazaları, yaz aylarında artış gösteriyor. Türkiye genelinde bu yılın 8 aylık döneminde 76 bin 162 ölümlü veya yaralanmalı motosiklet kazası yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 09:07, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 09:10
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yılın ilk 8 aylık döneminde 65 bin 291 ölümlü/yaralanmalı motosiklet kazası meydana geldi.

En çok motosiklet kazası yine 10 bin 493 ile ağustos ayında yaşandı.

Bunu 10 bin 101 ile temmuz, 9 bin 701 ile haziran ayı takip etti.

Geçen yılın 8 aylık döneminde en az motosiklet kazası ise 2 bin 53'le şubat ayında görüldü.

Bu yılın aynı döneminde ise polis sorumluluk bölgesinde 71 bin 604, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 4 bin 558 ölümlü ya da yaralanmalı motosiklet kazası meydana geldi.

Söz konusu motosiklet kazalarının yaz aylarında artış eğiliminde olduğu belirlendi.

EN FAZLA KAZA AĞUSTOSTA YAŞANDI

En çok motosiklet kazası 12 bin 655 ile ağustosta yaşandı.

Bunu 12 bin 67 kaza ile temmuz, 11 bin 82 kaza ile haziran ayı takip etti.

Anılan dönemde en az motosiklet kazası ise 5 bin 556 ile şubat ayında görüldü.

2024 ve 2025 yıllarının ocak-ağustos dönemleri kıyaslandığında kazalardaki yüzde 17 düzeyindeki artış dikkati çekti.

