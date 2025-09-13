İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Bakan Tunç'tan başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıç'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirtti.

Tunç, "Hayatı boyunca duruşundan, mücadelesinden ve çalışkanlığından ödün vermeyen merhum Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

