Sakarya'da hızlı tren telaşı kazayla bitti: Araç kanala düştü

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Su kanalının içinde ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü B.C. ve yolcu M.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İstasyona varmalarına kısa bir süre kala sürücü B.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu ve takla attı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan hızlı tren istasyonu mevkiinde fabrikada çalışan B.C. ve M.Ç., otomobille hızlı trene yetişmek için yola çıktı.

