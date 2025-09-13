İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ağustos ayında gerçekleştirilen denetimlerde, gıda işletmelerine 176 milyon 723 milyon 671 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 10:40, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 10:38
Yazdır
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu dönemde, gıda üretim yerlerine yönelik 14 bin 850, gıda satış yerlerine yönelik 36 bin 921, toplu tüketim yerlerine yönelik ise 40 bin 49 olmak üzere toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini bildiren Yumaklı, bu kontroller neticesinde ise 709 gıda üretim yeri, 941 gıda satış yeri, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını belirtti.

"Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız"

Bakan Yumaklı, gerçekleştirilen resmi kontroller kapsamında 21 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydederek, "Bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 TL idari para cezası uygulanmıştır. Her fırsatta vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz. Bu minvalde, kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir"

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yıllık denetim planları yaptıklarını, bunun yanında rutin denetimler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:

"İlgili birimlerimize çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bildirimler, şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz. Tüketicilerimiz bu konuda müsterih olsun. Bununla birlikte vatandaşlarımıza; tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan ve 28 Temmuz 2025 itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan 'Gıda İşletmelerinde Karekod' uygulamasını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bunun yanında üretim, satış ve toplu tüketimde, halkımıza uygun şekilde hizmet veren bütün üretici ve işletmelere de teşekkür ediyorum. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber