Sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon lira dolandırmışlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde sigorta yapma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 kişiyi 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. (24) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklanırken B.Ü. (23) ve V.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.