Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi, 2 yıl hapis cezası aldı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı arkadaşının ellerini bağlayan, ağzını bantlayan ve odaya kilitleyen sanığa, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Ankara'da aralarında alacak verecek ilişkisi bulunan 2 kişi, arkadaşlarının evinde konuyu görüşmek için bir araya geldi. İkili arasında yaşanan tartışma üzerine kişilerden biri, sinirlenerek diğer kişinin ellerini bağladı, ağzını bantladı ve ardından odaya kilitleyerek evden ayrıldı.

Başka bir kişinin yardımıyla odadan çıkan kişinin şikayeti üzerine, arkadaşına yönelik eylemi nedeniyle diğer kişi hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Ankara 56. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı atılı suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemece eksik araştırma ve incelemeyle hüküm kurulduğunu, cezalandırılmasına yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını ileri süren sanık, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, tarafların arkadaşlarının evlerinde bir araya geleceklerinin tanıklar tarafından da bilindiği, mağdurun anlatımıyla olay sonrası kolluk birimlerince tutulan tutanaktaki tespitlerin örtüştüğü belirtildi.

Kararda, "Mahkemenin değerlendirmesinde, sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle onanmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

