İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!

Yiyecek-içecek sektörü, restoranlarda artan fiyatların sorumlusu olarak gösterilmekten şikayet ederken "Para kazanmak değil, ayakta kalmak için mücadele ediyoruz" diyor.

13 Eylül 2025 11:35
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!

İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi, düzenlenen basın toplantısı ile sektörün mevcut durumunu değerlendirdi, restoranlarda artan fiyatların sorumlusu olarak gösterilmekten şikayet etti.

Toplantıya Komite Başkanı Ebru Koralı ile üyeler Yücel Özlap, Rouzben Gergeri, Erkan Dinçel, Süleyman Erdal Eroğlu ve Ali Nazım Tokuz katıldı. Komite Başkanı Ebru Koralı, Yunanistan başta olmak üzere yurtdışı fiyatları ile karşılaştırma yapılması nedeni ile faturanın kendilerine çıkarıldığını kaydederek "Ancak bu sürece nasıl ve neden gelindiği noktasında arka planı kimse sorgulamadı. En basitinden maç yayınları geçen sene 300 bin TL idi, bu sene 3 milyon ödeyen oldu. İklim krizi ve tedarik ile ilgili çok fazla sıkıntıya göğüs geriyoruz. Londra Harrolds'ta bir kg ete 600 TL'ye ulaşırken biz kaliteli eti 1.500 TL'ye ancak alabiliyoruz. Elektriğe 10 bin TL ödeyen şu an 110 bin TL ödüyor.

Her bir giderimiz o kadar fazla kat arttı ki. Çalışanlarımızın maaşları da katlandı. İşletme sermayemiz ile yaşamamız lazım. İşverenler memnun değil, çalışanlar memnun değil. Ücretleri karşılamak için büyük mücadele veriyoruz. Tüm bunlara rağmen biz artan maliyetlerin yarısını ancak fiyatlara yansıtabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, pandemi sonrasıyla başlayan süreçte işletme maliyetlerinin katlanarak arttığını, bunun kendilerinden kaynaklanmadığını vurguladı ve "haksız yere suçlanıyoruz" değerlendirmesinde bulundular.

Sektörün en büyük sorunlarından birinin pahalılık algısı olduğuna dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası meslek komitesi temsilcileri, "En önemli gündem maddesi pahalılık. Çok üzerimize geliniyor. Herkes yemek fiyatlarını konuşuyor ama biz bu yemekleri masaya getirene kadar karşı karşıya kaldığımız maliyet artışlarını kimse sorgulamıyor. Sorumlusu olmadığımız fiyat artışlarının faturasının bize kesilmesi adil değil" mesajını verdiler. Para kazanmak değil, yaşamak için mücadele verdiklerini kaydeden iş insanları, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 20'sinin iş yapamadığını ama kapanma maliyeti nedeni ile faaliyetine de son veremeyerek atıl kaldığını dile getirerek, "Pandemiden sonraki süreçte günah keçisine ihtiyaç vardı, bu da restoranlar oldu" dediler.

Temel gıda ve enerji fiyatları büyük artışlar gösterdi

Toplantıda verilen bilgiye göre, Türkiye'de son 55 ayda temel gıda ve enerji fiyatları ile asgari ücrette büyük artışlar yaşandı. 2020 Ağustos'ta 2.825 TL olan asgari ücret 2025 Mart'ta 22.104 TL'ye çıktı; artış oranı yüzde 682 oldu. Dana kıyma TL bazında yüzde 1329 artarak 600 TL'ye yükseldi; Euro bazında da yüzde 225 artışla en çok değer kazanan ürün oldu. Kuzu but yüzde 1018, bonfile yüzde 873, ekmek yüzde 757, yumurta yüzde 900 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında aylık enflasyon yüzde 2,05 artarken restoranların da içinde yer aldığı lokanta ve otel enflasyonu 2,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 32,92 olurken, lokanta ve otellerde bu oran yüzde 33,96 olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre hali hazırda yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe haziran ayı itibari ile 151 bin 913 işletme faaliyet gösterirken bu işletmelerde 909 bin 882 kişi istihdam ediliyor. Söz konusu işletmelerde çalışanların günlük ücreti ise yine aynı veriye göre bin 194 TL seviyesinde bulunuyor.

"Yeni Türkiye'nin zengin çocukları gecede 200-300 bin TL harcıyor"

Harcama gücü açısından bir uçurum oluştuğuna dikkat çeken Komite üyesi Yücel Özlap, "Bir kısım gecede 200-300 bin TL harcıyor. Bir kısım karnını en ucuz şekilde doyurma derdinde. Bu 200-300 bin TL ödeyebilenler de zengin yeni Türkiye'nin çocukları. Babalarının bile harcayamadığı paraları harcıyor. Ama orta gelirlinin misafiri geldiğinde ailece yemek yemek istediğinde gidebileceği makul bir yer yok. Emekliler birçok şeye ulaşamaz hale geldi" dedi.


