e-Devlet, yeni hizmetlerle dijitalleşme adımlarını hızlandıracak

İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

e-Devlet, yeni hizmetlerle dijitalleşme adımlarını hızlandıracak

e-Devlet Kapısı üzerinden "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin sunulması, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamalarının tasarlanması ve kamu ortak bildirim sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 12:34, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 12:26
Yazdır
e-Devlet, yeni hizmetlerle dijitalleşme adımlarını hızlandıracak

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı teknolojik adımlar peyderpey atılmaya devam edilecek.

Bu kapsamda, dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor.

Bu dönemde 5G hizmetleri ülke genelinde sunulmaya başlanacak, yüksek hızlı internet ile fiber altyapısı 5G teknolojisi kullanılarak geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Dijital Dönüşüm Programı kapsamında firmaların maliyet azaltımı ile verimlilik ve kalite artışı gibi alanlarda dijital dönüşüm yatırımları desteklenecek.

KOBİ'lerin bilişim ihtiyaçları için esnek, özelleştirilebilir, modüler çözümler açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lerin bu araçlara erişimine destek sağlanacak.

Firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde bulut tabanlı teknolojileri etkin kullanmaları teşvik edilecek.

Yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştıracak ve bu alanda uluslararası işbirliği geliştirilecek.

Süper bilgisayarın kapasitesi yükseltilecek

Dijital Avrupa Programı kapsamında kurulan "Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri"nin (ADİM) sayısı artırılarak, sanayinin, KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri desteklenecek.

Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını sağlayacak girişimlere destek sağlanacak. Yapay zeka uygulamalarının ihtiyaç duyduğu süper bilgisayar altyapıları geliştirilecek ve Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) süper bilgisayarının kapasitesi artırılacak.

Mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlaştırılması kapsamında çalışmalar tamamlanacak.

Stratejik planlamalara odaklanılacak

Program döneminde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi güncellenecek.

Türkçenin analizi ve sentezi alanlarında algoritmalar geliştirilecek ve Türkçe metinlerin bilim, söz dizimi ve anlam bilimi açılarından etiketlenmesi konusunda çalışmalar yapılarak Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi hayata geçirilecek.

Siber güvenlik alanıyla ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumu gözetilerek hazırlanacak.

Kuantum hesaplamaya dayalı iletişim altyapıları oluşturulacak, kuantum sonrası yeni kriptografiye geçiş, bilişim sistemleri ve siber güvenlik alanlarında gerekli hazırlıklar yapılacak.

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere, veri sahipliği ve paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlere ilişkin hususları da kapsayan ulusal politika çerçevesi hazırlanacak, veri yönetişimi çatı mevzuatı ve altyapısı oluşturulacak.

Ayrıca veri temelli karar alma mekanizmalarını geliştirmek ve veri mahremiyeti ile güvenliğini gözeten bir yönetişim çerçevesi oluşturmak amacıyla Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek.

Kamuda bilişim hizmetlerinin güvenli ve yenilikçi kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirilecek, dış ticaret açığı verilen yazılım, donanım ve altyapı harcamalarında tasarruf ve etkinlik sağlanacak, açık kaynak kodla geliştirilen uygulamalar artırılacak.

Öte yandan, kamu kurumlarının bilgi teknolojileri altyapılarını güvenli, maliyet etkin ve sürdürülebilir biçimde dönüştürmek amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisi devrede olacak.

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı geliyor

Kamuda dijital dönüşümü hızlandırmak ve yeni nesil dijital teknolojilerden daha etkin faydalanmak üzere Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak. "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak.

Eğitimin tüm kademelerinde müfredatın ve altyapının dijital dönüşüme yönelik geliştirilmesi sağlanacak, süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme değerlendirme sistemi kurulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber