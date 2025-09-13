Süper Lig'de maç saati değişti

İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de maç saati değişti

Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki final maçı dolayısıyla saat 19.00'a alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 12:54, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 12:55
Yazdır
Süper Lig'de maç saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü - Kocaelispor karşılaşmalarının başlama saatleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali ile çakışmaması amacıyla güncellendi.

Açıklamada, daha önce saat 20.00'de oynanacağı ilan edilen müsabakaların, Federasyon ve kulüplerin ortak kararıyla saat 19.00'a alındığı belirtildi.

Bu kararın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı final karşılaşmasının sorunsuzca takip edilebilmesi için alındığı vurgulandı.

TFF'nin açıklamasında ayrıca, "Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber