Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı

Tunceli'de hayata geçirilen yeni yol ve köprü projeleriyle şehir, turizmde büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Detaylar haberimizde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli'nin terörün gölgesinden kurtulmasıyla birlikte adeta bir turizm cennetine dönüştüğünü belirtti. Tunceli'nin el değmemiş doğası, Munzur ve Pülümür çayları ile hayat bulan vadileri, Keban Baraj Gölü'nün büyüleyici maviliği ve dağlarının görkemiyle bir doğa ve kültür hazinesi olduğunu vurguladı. Anadolu'nun en özel köşelerinden biri olan Tunceli'nin, doğu ile batı arasında bir köprü ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Tunceli'nin Turizm Potansiyeli

Her bir ilçesi, bu eşsiz coğrafyanın farklı bir yönünü gözler önüne sermektedir. Munzur Vadisi'nin uluslararası standartlardaki rafting parkuru, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Keban Baraj Gölü gibi doğal güzellikler, huzur arayanları kendine çekiyor. Tunceli, doğal ve kültürel zenginlikleriyle her geçen gün turizmde yeni bir çığır açıyor ve ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.

Ulaştırma Yatırımları ve Projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Tunceli'nin ulaşım ağını güçlendirmek ve potansiyelini artırmak için önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Son 23 yılda yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkarıldı, 58 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı.

  • Tunceli Şehir Geçişi
  • Elazığ-Bingöl Ayrımı-Tunceli Yolu
  • Çemişgezek Geçişi
  • Pertek Çevre Yolu

gibi önemli kara yolu projeleri tamamlandı.

Üç Büyük Müjde: Yeni Yol ve Köprü Açılışları

  • Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü
  • Pertek-Tunceli İl Yolu
  • Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu

Singeç Köprüsü projesiyle, 40 kilometrelik mevcut yol 6 kilometre kısaltılarak 34 kilometreye indirildi. Murat Nehri geçişi, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü ile sağlandı. Yol platformu genişletildi, standartlar yükseltildi ve seyahat süresi yarı yarıya azaltıldı.

Pertek-Tunceli İl Yolu'nun Önemi

Pertek-Tunceli İl Yolu, Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlayan stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Bu yol, Elazığ-Kovancılar-Tunceli güzergahına göre 60 kilometre daha kısa bir alternatif sunuyor ve seyahat süresini 60 dakikadan 35 dakikaya indiriyor.

Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu

Bu yol ile mevcut 27 kilometrelik yol 3,3 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi ise 41 dakikadan 20 dakikaya indirildi. Ayrıca, karbon emisyonları 3 bin 750 ton azaltılarak Tunceli'nin doğası koruma altına alındı.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gelecek Vizyonu

Bu üç stratejik projeyle Tunceli'nin ulaşım altyapısı modernize edildi. Toplamda zamandan 456 milyon lira, akaryakıttan 63 milyon lira olmak üzere yıllık 519 milyon liralık tasarruf sağlandı. Sürdürülebilir doğa turizmi vizyonuyla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Tunceli bırakılması hedefleniyor.

Büyüme Stratejisi ve Teşekkürler

Bakan Uraloğlu, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Tunceli'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını belirtti. Projelerde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, açılışı yapılan yolların ve Singeç Köprüsü'nün Tunceli'ye hayırlı olmasını diledi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından dua edilip kurdele kesilerek Pertek-Hozat, Pertek-Tunceli, Çemişgezek-Hozat ve Singeç Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.


