Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'da evini ateşe veren baba öldü, oğlu yaralandı

Yunusemre ilçesinde alkollü olarak gelip, borçları olduğunu söyleyerek evini ateşe veren Adem Y. hayatını kaybetti, kol ve bacağında yanıklar oluşan ve balkondan atlayarak kurtulan oğlu K.Y. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 14:06, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 14:07
Manisa'da evini ateşe veren baba öldü, oğlu yaralandı

Manisa'nın 'Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde dışarıdan alkollü geldiği ileri sürülen Adem Y., borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi.

Kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. ve 3 çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı.

EŞİ VE OĞULLARI KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

F.Y. ile oğulları E.Y. ve E.Y., kendi imkanları ile dışarı çıkarak canının kurtardı.

Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu.

YARALI OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.Y., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

CENAZESİ BULUNDU

Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, Adem Y.'nin cesediyle karşılaştı.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem Y.'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


