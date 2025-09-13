Erdoğan: Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programında açıklamalarda bulundu.

"HAMDİ KARDEŞİMİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Sözlerine hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ı anarak başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rabbim birlikteliğimizi, bu dayanışmamız baki kılsın. Bugün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Hamdi kardeşimi asla unutmayacağız, ailesine yakınlarına çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum.

Kıymetli yol arkadaşlarım. Öncelikle şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizler ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. Her birimiz hangi mukaddes ideallere talip olduğumuzun idrakindeyiz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın önünde tuttuk. Bugüne kadar nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice imtihan günlerinden geçtik.

Milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük.

24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini bekleyenler oldu ama her defasında AK Parti değil kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı. Onlar da tarih olup gittiler. Biz ise her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz.

Bu can bu tende olduğu müddetçe, heyecanımızdan, coşkumuzdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı dönemde fikirlerimizi, heyecanlarımızı birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız.

AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir.

9 YENİ İSİM PARTİMİZE KATILDI

Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi beceri tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor daha da genişletiyoruz. Partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili ve belediye meclis üyemizin AK Parti'ye katılmasının sevincini yaşıyoruz.

Kendilerine aile meclisimize hoşgeldiniz diyor, Beykoz'a hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım. AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozuk, aşılmaz denen nice engeli alnımızın akıyla aşmayı başardık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek kimi zaman sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk.

Şunu herkes bilsin ve anlasın. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopası ile dizayn etmeye alışanlar açık söylüyorum bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar, Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken böl-parçala-yönet oyununu tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

Bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur, inşallah olmayacaktır. Bizim hem kardeşliğimiz hem de tecrübemiz her türlü oyunu bozacak kudrete sahiptir. Türkler, kürtler, araplar olarak nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak yine bir ve beraber olmaya, aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum.

3K: KAVGA, KAOS, KRİZ...

Ana muhalefet abandone olmuş vaziyette. Kendi kendini mahkum ettiği "3K" girdabında debelenip duruyor. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz... Evet, krizle, koltuk kavgasıyla, kaosla neredeyse bütünleştiler. İçerde ve dışarda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Durum öyle kötü bir hal aldı ki hakaret ve tehdit dışında ne söyleyecek bir sözleri ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölerek, polise saldırarak, sokakları terörize ederek, yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini sanıyorlar.

Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı. Baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde suç bastırmak amacıyla partimizi itham etti. 32 saatlik video kaydı var izledim dedi, bu beyfendiye madem elinde görüntü var git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Birkaç defa da tekrar ettim, duymazdan geldi. o tarihten bu yana 62 gün geçti ama bu zat kumpas iftirasını ispatlamadı. Bırakın 32 saati 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Partimize, yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı.

Adaletin tecellisi için hukuki süreçlerin hiçbir baskı olmadan işletilmesi için üzerimize ne düşüyorsa elbette yapacağız. tehditlere ve sokak çağrılarına elbette pabuç bırakmayacağız ama CHP'nin eski ve yeni kadroları arasında giderek çirkinleşen kavgaya da partimizin ve hükümetimizin çekilmesine izin vermeyeceğiz.

Karşımızdakilerin bu perişan hali işimizi kolaylaştırmıyor, bilakis omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor. AK Parti'nin başarı hikayesinin yeni sayfalarını sizler kaleme alacaksınız. Hepiniz AK Parti'nin birer neferi olarak tarihi roller üstleniyorsunuz. Bu ülkeye ve millete daha yapacak çok hizmetimiz var. Bu hizmet kervanına, bu büyük kadroya dahil olan herkese ülkem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımıza tekrar hoşgeldiniz diyorum."



