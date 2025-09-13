e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi oturumları sona erdi
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin kasım ayında hizmete açılacağını da açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 15:42, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 15:42
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi

Samsun Valiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek, "Samsun, sağlık alanında bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Tekkeköy'de inşaatı süren 250 yataklı hastaneyi gerektiğinde 400 yatağa çıkarabilecek şekilde planladık ve 2026 yılı itibarıyla hizmete sunacağız. Atakum'da 350 yataklı hastanemizin inşaatına başladık, şu anda yüzde 25-30 seviyesinde ilerliyor ve 2027 yılında hizmete açacağız. Ayvacık'ta ise 25 yataklı bir devlet hastanesi inşaatına başlıyoruz. Merkezde de yeni bir büyük hastane planlaması yaptık; yakın zamanda detaylarını açıklayacağız. Böylece Samsun'da sağlık hizmeti altyapımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız" dedi.

17 bin yeni atama

Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz sadece tedavi değil, koruyan ve üreten sağlık vizyonu ile hizmet vermek. Samsun'da halihazırda dört sağlıklı hayat merkezi var, beş tane daha planladık. Aile sağlığı merkezlerini yenileyecek ve en az 10 yeni merkezin açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Memişoğlu, toplumu kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çağırarak, "Bağımlılıklardan, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı, bedenimizi hareket ettirerek ve iyi beslenerek korumalıyız. Sigara içen vatandaşlarımız iradelerini ortaya koysun; biz sağlıkçı olarak her türlü yardıma hazırız. Sağlıklı yaşam merkezlerimiz ve hastanelerimizde sigara bırakma programlarımız devam ediyor. Hem kendi bedeniniz hem de toplumsal sağlık için bu kötü alışkanlıklardan kurtulun" ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca, sağlık alanındaki üretim ve araştırma çalışmalarına da değinerek, yurt dışı temaslarının sürdüğünü, Moğolistan ve Çin'in ziyaret edildiğini ve önümüzdeki yıl Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin de sağlık üretimi konusunda ziyaret edileceğini kaydetti. Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve insan gücüyle koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonunu uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısına Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

