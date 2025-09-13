İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada çekilen görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan İmamoğlu'na ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, duruşma salonunda bazı kişilerce yapılan görüntü kayıtlarının sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu tespit etti. Bunun üzerine, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kolluk birimlerine müzakere yazısı gönderildi.