Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 17:28, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 17:29
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde gerçekleşen olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.