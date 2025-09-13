Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net