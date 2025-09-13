Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'ndeki eğitim öğretim süreciyle ilgili, "15 Temmuz sürecinde binlerce öğrenciyi nasıl mağdur etmediysek, bugün de çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsunlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 20:30, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 20:48
Yazdır
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun

Milli Eğitim Bakanı Tekin, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Tekin, her kademede ilk defa okula başlayan öğrencinin herhangi bir başvurusu olmaksızın evine, ikametine en yakın okula elektronik ortamda kaydının otomatik olarak yapıldığını kaydetti.

Tekin, okullarda kayıt sırasında istenildiği öne sürülen bağışlarla ilgili, "Sizden oradaki bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıki bir tutarlılığı yok. Zaten kayıt yapılmış, bize şikayet edin. Okul müdürlerimiz değil de daha çok okul aile birliklerimiz bu taleplerde bulunuyorlar. Kayıt açısından zorunlu bir durum değil, vermek zorunda değiller." ifadelerini kullandı.

"Velinin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı yok"

Öğrenci ve velilere satılmaya çalışıldığı iddia edilen yardımcı kitap fiyatlarıyla ilgili de konuşan Tekin, "Velinin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarını özel okullara gönderen velilerimizden bizim ders kitaplarımızın kullanılmasını ısrarla talep etmelerini istiyorum. Eylül ve ekim ayıyla birlikte müfettişlerimiz özel okullarda ders kitaplarımızın kullanılıp kullanılmadığını denetleyecekler. Bu konuda da çok ısrarcıyız, yaptırımlarımız da ağır; asgari ücretin 10 katı, 20 katı. Üçüncüde de tekrarlandığı durumda okula kapatma cezası veriyoruz." diye konuştu.

Tekin, sınavlara iyi hazırlanmak için mutlaka Bakanlığın ders kitaplarının ana materyal olarak kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, ders kitabı adıyla başka bir kitabın satılmasının mümkün olmadığının yönetmelikte yer aldığını aktardı.

Velilere bu tür alışverişleri bankacılık üzerinden yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Tekin, "Özel okulların eğitim ücretlerini denetleyebiliyoruz. Kitap, yardımcı materyaller, kırtasiye, kıyafet ve yemek konularında eğer velilerimiz işlemlerini bankacılık üzerinden yaparlarsa, fahiş fiyat uygulaması kapsamında artış yapıp yapmadıklarını denetleyebiliriz. Bir tek okul servisleri alanımızın dışında. Servislerle ilgili konuda fiyat belirleme noktasında değiliz, bu durum belediyelerin bünyesinde. UKOME'de üye olarak bulunuyoruz, fikrimizi söylüyoruz ama kararı UKOME veriyor." dedi.

12 bin özel okuldan 2 bin 29'unun yıllık eğitim ücreti 200 bin liradan düşük

Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin yükseldiğiyle ilgili soru üzerine, "Çocuğunuzu özel okula göndermek zorunluluk falan değil, tercih. Kimsenin çocuğunu özel okula göndermek zorunda bırakmayız, bırakmadık. Şu anda toplam öğrenci sayımız içerisinde yüzde 7'ye yakın öğrencimiz özel okula gidiyor. Bu rakam çok düşük." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yaklaşık 12 bin özel okul olduğunu söyleyen Tekin, okulların ücretlerine ilişkin, "12 bin özel okuldan 2 bin 29'unun yıllık eğitim ücreti 200 bin liradan düşük. 200 bin ila 400 bin arasında olan 3 bin 67 okulumuz var. Yani özel okullarımızın yarısı 400 bin liranın altında eğitim ücretiyle hizmet veriyor. 12 binin üzerindeki özel okuldan kaç tanesi 1 milyon liranın üzerinde eğitim ücreti alıyor olabilir? Takip ediyorum, 82 özel okulumuz 1 milyon liranın üzerinde ücret alıyor. 600 bin lira ila 1 milyon lira arasında eğitim ücreti alan okulumuz 687." bilgilerini paylaştı.

Eğitim süreleriyle ilgili tartışmaların da yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da sürdüğünü kaydeden Tekin, konuyla ilgili tartışmaları izlediklerini ve konuyu değerlendireceklerini bildirdi.

Tekin, öğretmen atamalarıyla istihdam sürecinin Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyeceğini hatırlatarak, mülakatın bittiğini, bu yıl son mülakatların yapıldığını aktardı.

Mülakatlarla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Tekin, "Sınav esnasında sesli ve görüntülü kayıt alındığını söylüyoruz. Kamera kaydı var. Bu kadar güvenlik tedbirini aldık. 'Bana haksızlık yapıldı.' diyen bir adayımız direkt suç duyurusunda bulunsun, itiraz etsin. Kamera kayıtlarını izleyelim. Adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını düşünen arkadaşımız varsa, onun hakkının en birinci savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum." diye konuştu.

Suriyeli öğrencilerin geri dönüşü

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı öğrenci sayısına ilişkin bilgi veren Tekin, "Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz vardı. İçişleri Bakanlığımızla da konuşuyoruz. Onurlu ve güvenli geri dönüş kapsamında ayrılan öğrenci sayımız, aldığımız rakama göre yaklaşık 100 bin. Geçtiğimiz hafta Suriye Eğitim Bakanı'yla konuştuk, bazı teknik sorunlar var. Buradaki sistemle oradaki eğitim öğretim sistemi arasındaki entegrasyon, denklik ve benzeri sorunları çözüyoruz. Bununla beraber dönenlerin sayısının artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, engelli öğretmen atamalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas. Her yıl engelli öğretmen ataması yaptık, bu yıl da yaparız. Görüşmeleri henüz yapmadığımız için şu anda sayı veremiyorum. Önümüzdeki günlerde gündemimizde olacak." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki okullar ve diğer illerde bulunan okullardaki güçlendirme çalışmaları

Deprem bölgesindeki okulların son durumuna ve diğer illerdeki okullarda deprem güçlendirme çalışmalarına değinen Tekin, şunları aktardı:

"Bütün okullarımız deprem açısından denetlendi, güçlendirme ve yıkım kararı verilenler oldu. Güçlendirme ihtiyaçları büyük oranda giderildi. Yık-yap kararı verilen okullarımız boşaltıldı. Yapmadığımız okullarımızı peyderpey yapıyoruz. Önceliğimizi deprem bölgesine verdik. Bu yıl itibarıyla eksik kalanları da tamamlayacağız. Türkiye genelinde deprem bölgesindeki 11 ilin dışındaki 280-300 okulumuz yıkım kararı verilerek boşaltıldı. 11 ilimizde 11 bin civarında dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıktık."

Bakan Tekin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'nde eğitim öğretim sürecinin gidişatıyla ilgili soru üzerine, "15 Temmuz sürecinde binlerce öğrenciyi nasıl mağdur etmediysek, bugün de çocukları Doğa Okullarına giden velilerimiz müsterih olsunlar." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber