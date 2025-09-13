Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun

Milli Eğitim Bakanı Tekin, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Hafta Sonu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Tekin, her kademede ilk defa okula başlayan öğrencinin herhangi bir başvurusu olmaksızın evine, ikametine en yakın okula elektronik ortamda kaydının otomatik olarak yapıldığını kaydetti.

Tekin, okullarda kayıt sırasında istenildiği öne sürülen bağışlarla ilgili, "Sizden oradaki bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıki bir tutarlılığı yok. Zaten kayıt yapılmış, bize şikayet edin. Okul müdürlerimiz değil de daha çok okul aile birliklerimiz bu taleplerde bulunuyorlar. Kayıt açısından zorunlu bir durum değil, vermek zorunda değiller." ifadelerini kullandı.

"Velinin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı yok"

Öğrenci ve velilere satılmaya çalışıldığı iddia edilen yardımcı kitap fiyatlarıyla ilgili de konuşan Tekin, "Velinin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarını özel okullara gönderen velilerimizden bizim ders kitaplarımızın kullanılmasını ısrarla talep etmelerini istiyorum. Eylül ve ekim ayıyla birlikte müfettişlerimiz özel okullarda ders kitaplarımızın kullanılıp kullanılmadığını denetleyecekler. Bu konuda da çok ısrarcıyız, yaptırımlarımız da ağır; asgari ücretin 10 katı, 20 katı. Üçüncüde de tekrarlandığı durumda okula kapatma cezası veriyoruz." diye konuştu.

Tekin, sınavlara iyi hazırlanmak için mutlaka Bakanlığın ders kitaplarının ana materyal olarak kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, ders kitabı adıyla başka bir kitabın satılmasının mümkün olmadığının yönetmelikte yer aldığını aktardı.

Velilere bu tür alışverişleri bankacılık üzerinden yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Tekin, "Özel okulların eğitim ücretlerini denetleyebiliyoruz. Kitap, yardımcı materyaller, kırtasiye, kıyafet ve yemek konularında eğer velilerimiz işlemlerini bankacılık üzerinden yaparlarsa, fahiş fiyat uygulaması kapsamında artış yapıp yapmadıklarını denetleyebiliriz. Bir tek okul servisleri alanımızın dışında. Servislerle ilgili konuda fiyat belirleme noktasında değiliz, bu durum belediyelerin bünyesinde. UKOME'de üye olarak bulunuyoruz, fikrimizi söylüyoruz ama kararı UKOME veriyor." dedi.

12 bin özel okuldan 2 bin 29'unun yıllık eğitim ücreti 200 bin liradan düşük

Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin yükseldiğiyle ilgili soru üzerine, "Çocuğunuzu özel okula göndermek zorunluluk falan değil, tercih. Kimsenin çocuğunu özel okula göndermek zorunda bırakmayız, bırakmadık. Şu anda toplam öğrenci sayımız içerisinde yüzde 7'ye yakın öğrencimiz özel okula gidiyor. Bu rakam çok düşük." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yaklaşık 12 bin özel okul olduğunu söyleyen Tekin, okulların ücretlerine ilişkin, "12 bin özel okuldan 2 bin 29'unun yıllık eğitim ücreti 200 bin liradan düşük. 200 bin ila 400 bin arasında olan 3 bin 67 okulumuz var. Yani özel okullarımızın yarısı 400 bin liranın altında eğitim ücretiyle hizmet veriyor. 12 binin üzerindeki özel okuldan kaç tanesi 1 milyon liranın üzerinde eğitim ücreti alıyor olabilir? Takip ediyorum, 82 özel okulumuz 1 milyon liranın üzerinde ücret alıyor. 600 bin lira ila 1 milyon lira arasında eğitim ücreti alan okulumuz 687." bilgilerini paylaştı.

Eğitim süreleriyle ilgili tartışmaların da yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da sürdüğünü kaydeden Tekin, konuyla ilgili tartışmaları izlediklerini ve konuyu değerlendireceklerini bildirdi.

Tekin, öğretmen atamalarıyla istihdam sürecinin Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyeceğini hatırlatarak, mülakatın bittiğini, bu yıl son mülakatların yapıldığını aktardı.

Mülakatlarla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Tekin, "Sınav esnasında sesli ve görüntülü kayıt alındığını söylüyoruz. Kamera kaydı var. Bu kadar güvenlik tedbirini aldık. 'Bana haksızlık yapıldı.' diyen bir adayımız direkt suç duyurusunda bulunsun, itiraz etsin. Kamera kayıtlarını izleyelim. Adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını düşünen arkadaşımız varsa, onun hakkının en birinci savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum." diye konuştu.

Suriyeli öğrencilerin geri dönüşü

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı öğrenci sayısına ilişkin bilgi veren Tekin, "Geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz vardı. İçişleri Bakanlığımızla da konuşuyoruz. Onurlu ve güvenli geri dönüş kapsamında ayrılan öğrenci sayımız, aldığımız rakama göre yaklaşık 100 bin. Geçtiğimiz hafta Suriye Eğitim Bakanı'yla konuştuk, bazı teknik sorunlar var. Buradaki sistemle oradaki eğitim öğretim sistemi arasındaki entegrasyon, denklik ve benzeri sorunları çözüyoruz. Bununla beraber dönenlerin sayısının artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, engelli öğretmen atamalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas. Her yıl engelli öğretmen ataması yaptık, bu yıl da yaparız. Görüşmeleri henüz yapmadığımız için şu anda sayı veremiyorum. Önümüzdeki günlerde gündemimizde olacak." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki okullar ve diğer illerde bulunan okullardaki güçlendirme çalışmaları

Deprem bölgesindeki okulların son durumuna ve diğer illerdeki okullarda deprem güçlendirme çalışmalarına değinen Tekin, şunları aktardı:

"Bütün okullarımız deprem açısından denetlendi, güçlendirme ve yıkım kararı verilenler oldu. Güçlendirme ihtiyaçları büyük oranda giderildi. Yık-yap kararı verilen okullarımız boşaltıldı. Yapmadığımız okullarımızı peyderpey yapıyoruz. Önceliğimizi deprem bölgesine verdik. Bu yıl itibarıyla eksik kalanları da tamamlayacağız. Türkiye genelinde deprem bölgesindeki 11 ilin dışındaki 280-300 okulumuz yıkım kararı verilerek boşaltıldı. 11 ilimizde 11 bin civarında dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıktık."

Bakan Tekin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'nde eğitim öğretim sürecinin gidişatıyla ilgili soru üzerine, "15 Temmuz sürecinde binlerce öğrenciyi nasıl mağdur etmediysek, bugün de çocukları Doğa Okullarına giden velilerimiz müsterih olsunlar." dedi.