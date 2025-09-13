Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, okullarda yaşanabilecek acil durumlara karşı videolu hazırlanan ilk yardım rehberinde, doğru müdahalenin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekiliyor.

Rehberde yer alan, Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Elif Taşkın Aytekin'in anlatımıyla hazırlanan uygulamalı videolarda bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytekin, 12 yaş altı çocuklarda güvenli davranışın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmemeleri, koşarken dikkatli olmaları, ayakkabı bağcıklarını bağlamaları gerektiği gibi hususların önemine işaret eden Aytekin, servis araçlarında emniyet kemeri takılması, ayakta seyahat edilmemesi ve ön koltukta oturulmaması gerektiğini belirtti.

- Doğru ilk yardım hayat kurtarıyor

Yanlış uygulamaların iyi niyetle yapılmasına rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Aytekin, burun kanamasında başı geriye eğmek, yaralanmalarda doğrudan cilde buz uygulamak, kısmi tıkanmada sırt darbesi yapmak, kırık çıkıkta bölgeyi hareket ettirmek, bayılmada su içirmeye veya kolonya koklatmaya çalışmak gibi müdahalelerin hatalı olduğunu ifade etti.

Okullarda sıkça karşılaşılan durumlara yönelik doğru müdahalelere ilişkin bilgi veren Aytekin, bayılmada öğrencinin sırt üstü yatırılması, ayakların 30 santimetre kaldırılması, başın yana çevrilmesi ve 112'nin aranması, burun kanamasında başın öne eğilerek burun kanatlarına 10-15 dakika baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Aytekin, yaralanmalarda kanamanın temiz bir bezle durdurulup bölgenin sabitlenmesi, kırık ve çıkıklarda öğrencinin hareket ettirilmeden, üçgen bandajla sabitlenerek sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, tıkanma durumunda ise öğrenci öksürüyor veya konuşuyorsa müdahale edilmemesi, nefes alamıyor ve morarıyorsa Heimlich manevrası, sırt darbesi ve karın basısı uygulanması, bilinç kapanırsa temel yaşam desteğine geçilmesi gerektiğini aktardı.

Türk Kızılayın hazırladığı 10 animasyonluk ilk yardım eğitim seti, "www.ilkyardim.org.tr" adresinden ücretsiz izlenebilecek.

Türk Kızılay, güvenli davranış bilinci ve temel ilk yardım becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanan içeriklerle, öğrencilerin kendi akranlarına yardımcı olabilecek seviyeye ulaşmalarını hedefliyor.