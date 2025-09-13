Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı

Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı

Türk Kızılay tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve okul personeline yönelik ilk yardım bilgilendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla "Öğrenciler için güvenli davranış, öğretmenler için doğru müdahale" başlıklı yeni rehber hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 22:08, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 22:56
Yazdır
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, okullarda yaşanabilecek acil durumlara karşı videolu hazırlanan ilk yardım rehberinde, doğru müdahalenin hayat kurtarıcı etkisine dikkat çekiliyor.

Rehberde yer alan, Kızılay Acil Sağlık Yardımları Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Elif Taşkın Aytekin'in anlatımıyla hazırlanan uygulamalı videolarda bayılma, burun kanaması, yaralanma, kırık ve tıkanma gibi durumlara yönelik ilk yardım uygulamaları gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytekin, 12 yaş altı çocuklarda güvenli davranışın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilerin sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmemeleri, koşarken dikkatli olmaları, ayakkabı bağcıklarını bağlamaları gerektiği gibi hususların önemine işaret eden Aytekin, servis araçlarında emniyet kemeri takılması, ayakta seyahat edilmemesi ve ön koltukta oturulmaması gerektiğini belirtti.

- Doğru ilk yardım hayat kurtarıyor

Yanlış uygulamaların iyi niyetle yapılmasına rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Aytekin, burun kanamasında başı geriye eğmek, yaralanmalarda doğrudan cilde buz uygulamak, kısmi tıkanmada sırt darbesi yapmak, kırık çıkıkta bölgeyi hareket ettirmek, bayılmada su içirmeye veya kolonya koklatmaya çalışmak gibi müdahalelerin hatalı olduğunu ifade etti.

Okullarda sıkça karşılaşılan durumlara yönelik doğru müdahalelere ilişkin bilgi veren Aytekin, bayılmada öğrencinin sırt üstü yatırılması, ayakların 30 santimetre kaldırılması, başın yana çevrilmesi ve 112'nin aranması, burun kanamasında başın öne eğilerek burun kanatlarına 10-15 dakika baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Aytekin, yaralanmalarda kanamanın temiz bir bezle durdurulup bölgenin sabitlenmesi, kırık ve çıkıklarda öğrencinin hareket ettirilmeden, üçgen bandajla sabitlenerek sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, tıkanma durumunda ise öğrenci öksürüyor veya konuşuyorsa müdahale edilmemesi, nefes alamıyor ve morarıyorsa Heimlich manevrası, sırt darbesi ve karın basısı uygulanması, bilinç kapanırsa temel yaşam desteğine geçilmesi gerektiğini aktardı.

Türk Kızılayın hazırladığı 10 animasyonluk ilk yardım eğitim seti, "www.ilkyardim.org.tr" adresinden ücretsiz izlenebilecek.

Türk Kızılay, güvenli davranış bilinci ve temel ilk yardım becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanan içeriklerle, öğrencilerin kendi akranlarına yardımcı olabilecek seviyeye ulaşmalarını hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber