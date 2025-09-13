Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor

İsrail'in Gazze politikalarına destek sağladığı gerekçesiyle Algida'ya yönelik boykot çağrıları, tüketim alışkanlıklarını etkilemeye başladı. Sosyal medya üzerinden yayılan tepkiler; Algida ürünlerinin satışlarında düşüş ve marka sadakatinde zayıflama olarak algılanırken, şirket bu tepkiyi hafifletmek için "Meşhur Dövme Dondurma" ya da "Maraş Dövme Dondurma" gibi yeni isim ve markalarla boykotu aşmaya çalışıyor.

Algida, Maraş Dövme markasını yaygılaştırmak için firmalara verdiği dondurma tezgahlarının herhangi bir yerinde Algida yazmıyor. Algida'nın bu sayede, yani logosunu gizleyerek veya marka adını öne çıkarmadan, "Maraş Dövme" gibi isimleri kullanarak marka kimliğini örtme stratejisi benimsiyor.

Tüketiciler 'Maraş Dövme Dondurmasındaki Stratejiyi Fark Ediyor

Sosyal medya kullanıcıları ve boykot destekçileri, Maraş Dövme gibi etiketlerle pazarlanan ürünlerin aslında Algida'ya ait olduğunu iddia ediyor. "Boykot işe yarıyor, Algida yeni bir taktik geliştirdi" gibi yorumlar yaygın.