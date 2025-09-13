Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Bakan Tunç: CHP Genel Merkezi bir yalan merkezine dönüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Merkezi yalan merkezine dönüştü" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 23:33, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 23:52
Bakan Tunç: CHP Genel Merkezi bir yalan merkezine dönüştü

Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti milletvekilleri ile birlikte kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye konusuna değinen Bakan Tunç, muhalefete de yüklenerek "CHP Genel Merkezi yalan merkezine dönüştü" dedi.

AK Parti Balıkesir teşkilatının organize ettiği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Balıkesir'e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Biz istiyoruz ki Türkiye, Dünya'ya damga vursun. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. 23 yılda biz Türkiye'nin 81 vilayetinde eser siyaseti yapan iktidarın mensuplarıyız. Hayal dahi edilemeyen çalışmalara imza attık. Dünya projesi dediğimiz eserleri Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye'nin altyapısı ile, yolları ile, üniversiteleri ile, barajları ile, enerji hamleleri ile ve milli savunma hamleleri ile çok büyük mesafeler aldık. Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çalıştık. Şer güçler boş durmadılar. Bu süreçte kapatma davaları ile karşı karşıya kaldık, masa başında emniyet - yargı-darbe girişimleri ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına giden yolları birer birer döşemeye devam ettiler. 15 Temmuz'da da karanlık geceyi milletimize yaşatan hainler oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile ilk kez Türkiye'de darbeye karşı darbe yapıldı. Milletimiz zor durumda kaldığımızda hep bizim yolumuzu açtı, anayasa değişiklikleri ile 12 Eylüller yaşanmasın diye reformlara imza attık" dedi.

Bakan Tunç, sözlerinin devamında terörü gündemine aldı. Tunç, "Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması çok önemli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmek için gayret gösteriyoruz. 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 2 trilyon dolar ekonomik kaybımız oldu. Bu olmasaydı bugün milletimizin refahı kat kat fazla olacaktı. 23 yılda Türkiye'nin kazandığı eserleri belki 40 yıl önce kazanmış olacaktı. Şehitler verdik. 50 bine yakın insanımızı teröre şehit verdik. Teröre zemin hazırlayan, onların mazereti olan konuları ortadan kaldırdık. Canlarını feda etti güvenlik güçlerimiz, sağlık memurlarımız, doktorlarımız, öğretmenlerimiz.. Büyük acılar yaşadık. Türkiye'nin terörden arınması için büyük mücadele veriyoruz. Bir yandan güvenlik bakımından mücadele ile son 1 yıla geldiğimizde ise son 1000 yıllık kardeşliğe vurulan hançeri çıkartmanın vakti geldi. Kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmenin vakti geldi. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in açıklamaları sonrası terör örgütünün kendini fesih etmesi ile birlikte önemli mesafeler alındı. Temennimiz bu sürecin kalıcı olması, çünkü bu millet barışın kalıcı olmasını istiyor. Şehit Ailelerini üzecek hiç bir adım atılmayacak. Bir pazarlık söz konusu olamaz, bu bir al-ver süreci değildir. Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, milletin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında çabamız var. Milletimize hizmet yolunda eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet ise karalama siyaseti yapmaya devam ediyor. Adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi bir yalan merkezine dönüştü. Dezenformasyon fabrikasına dönüştü. Orada üretilen dezenformasyonlar parti sözcüleri tarafından dile getiriliyor. Sürekli bir karalama siyaseti. Biz ise milletimize hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, konuşmasının son kısmında ise Balıkesir'e yapılan yatırımları anlattı.

