Sokak ortasında otomatik tüfekle infaz
Adıyaman'da sokakta kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki Murat Köroğlu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde bulunan otomatik tüfeği incelenmek üzere muhafazaya aldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 07:15, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 07:17
Adıyaman'da sokakta kanlar içinde bulunan 22 yaşındaki Murat Köroğlu, hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde merkez Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri yerde yatan genci görünce durumu 11 Acil Servis'e bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Köroğlu, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde bulunan otomatik tüfeği incelenmek üzere muhafazaya aldı.