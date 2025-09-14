KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
12 Dev Adam tarih yazmak için parkede

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye, Almanya karşısında tarih yazmaya hazırlanıyor. Ergin Ataman'ın 7. kupası için nefesler tutuldu! Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

12 Dev Adam tarih yazmak için parkede

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde 14 Eylül Pazar günü Almanya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belirleneceği mücadele, Letonya'nın başkenti Rigada, Arena Riga'da saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Turnuvada ayrıca Finlandiya ile Yunanistan arasındaki üçüncülük karşılaşması da saat 17.00'de oynanacak. Türkiye, tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek ve ilk şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

Türkiye'nin Final Yolculuğu

  • A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı.
  • Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde ise Yunanistan'ı eleyerek finale yükseldi.

Almanya'nın Başarıları ve Final Yolu

  • Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez şampiyon oldu. Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 1993'te Rusya'yı 71-70 mağlup ederek kupayı kazandı.
  • 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de bronz madalya elde etti.
  • B Grubu'nda Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya'yı mağlup etti. Son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek finale çıktı.

Türkiye ve Almanya Arasındaki Rekabet

A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşılaşacak. Oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı. Son karşılaşma ise EuroBasket 2015'te gerçekleşti ve Türkiye bu maçı 80-75 kazandı.

En Skorer Oyuncular: Alperen Şengün ve Franz Wagner

  • Alperen Şengün: 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist
  • Franz Wagner: 8 maçta 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist
  • Cedi Osman: Türkiye'de maç başına 15,1 sayı
  • Dennis Schröder: Almanya'da maç başına 20,9 sayı

Ergin Ataman'ın Hedefi: 7. Avrupa Kupası

A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu hedefliyor. Kulüpler düzeyinde ise:

  • 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024)
  • 1 Avrupa Kupası (2016)
  • FIBA Saporta Kupası (2002)
  • FIBA EuroChallenge Kupası (2012)

Eğer Türkiye, finalde Almanya'yı mağlup ederse, Ataman Avrupa'da toplamda 7. kupasını kazanmış olacak.


