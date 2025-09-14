MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken kare
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım'ı makamında ağırladı. Üç hilalli boks eldivenleriyle verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 07:33, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 07:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım'ı makamında ağırladı. Bu anlamlı buluşmada, Bahçeli'nin üzerinde üç hilal bulunan boks eldivenleriyle verdiği poz dikkat çekti.
Ziyaretin Detayları
- Boksör Avni Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
- Yönter, paylaşımında "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik." ifadesini kullandı.
- Ziyaretin ardından Bahçeli, üzerinde 3 hilal bulunan boks eldivenleriyle poz verdi.