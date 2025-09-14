MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken kare

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım 'ı makamında ağırladı. Bu anlamlı buluşmada, Bahçeli'nin üzerinde üç hilal bulunan boks eldivenleriyle verdiği poz dikkat çekti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net