Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Vatandaşın hem cebine hem de sağlığına göz diken firmalar arasına Afyonkarahisar, Kayseri ve İstanbul'dan birçok firma daha dahil oldu. Bu firmaların sucuğa sakatat eti, peynire mantar önleyici ilaç eklemeye devam etmesi dikkat çekti.

"GIDA MÜHENDİSİ EKSİĞİ VAR"

Türkiye Gazetesi'ne açıklama yapan Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe, Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 730 bin gıda üreten, işleyen veya satışını yapan işletme olduğunu belirterek, Bakanlık ve belediyeler bünyesinde denetim yapan gıda mühendisi sayısının yetersiz olduğunu ileri sürdü. Efe, kurumlardaki gıda mühendisi eksikliği hakkında şunları kaydetti:

Bir yıl içinde hafta sonları resmi ve dini tatilleri düşerseniz geriye 240 gün çalışma günü kalıyor. 240 günde 1.750 ekip ile 730 bin işletmenin her gün denetlenmesi mümkün değil. Her bir ekibe yaklaşık 400 işletme düşüyor. Bu da iki işletme denetlemesi anlamına geliyor. Bunun geri dönüşü raporlaması işlemleri iki işletmenin verimli bir şekilde denetlenmesini imkansız kılar. Tarım ve Orman Bakanlığında yetersiz gıda mühendisi olduğu gibi belediyelerde de gıda mühendisi eksiği var. Gıda mühendisi sayısı artırılarak denetimlerin artırılması gerekiyor.

Taklit ve tağşişin özellikle ekonomik değeri yüksek gıdalarda yaygın olduğuna dikkat çeken Efe " Tek tırnaklı ve domuz eti gibi ürünlerin dana eti diye satılması, sütlerin yağlarının fazlaca çekilmesi veya su ile çoğaltılması, kırmızı pul biber gıda boyası ve odun talaşları karıştırılarak çoğaltılması, raf ömrü yaklaşmış kokmakta olan etleri baharatlayıp köfte yaparak kokusunu bastırmak örnekler arasında bulunuyor" dedi.

ETİKET OKUMA KÜLTÜRÜ OLUŞMALI

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Efe "Tüm bunların önüne geçmek için de tüketiciler de etiket okuma kültürünün oluşması gerekiyor. Gıdalar tüketiciler tarafından mutlak suretle çok daha fazla titizlikle incelenerek alınmalı. Şüphelenilen ürünler mutlak suretle 174'te ihbar edilmeli" diye konuştu.

"GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini, bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Her fırsatta vatandaşların sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladıklarını ifade eden Yumaklı "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" d edi.



