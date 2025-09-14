KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Barış Yarkadaş: Tak Atatürk rozetini, arkadan işi götür

TGRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında yorumcu olan eski CHP Milletvekili olan Barış Yarkadaş, kendisini hedef haline getiren başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, CHP'li yöneticilere sert ifadeler kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adı son zamanlarda şaibeli kurultaylar, belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet, kavga, istifa ve kayyumlarla anılıyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan (İBB) yolsuzluk operasyonuyla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç; parti içine ve tüm illere yayılmış durumda.

Çalkantının sürdüğü partide hemen her gün yeni bir skandal patlak verirken, bu kapsamda analizler yapan gazeteciler ise CHP'nin hedefi haline geliyor.

TGRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında yorumcu olan eski CHP Milletvekili olan Barış Yarkadaş, kendisini hedef haline getiren başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, CHP'li yöneticilere sert ifadeler kullandı.

"RÜŞVET İDDİALARINI ÜSTÜNÜ ÖRTEREK DURDURAMAZSINIZ"

Yarkadaş, şunları söyledi:

Rüşvet ve irtikap iddiaları.. Bunları siz üstünü örterek, konuşanlara AK Partili mi oldun diye itham ederek durduramazsınız. Ben partime yakıştıramadığım bir şey varsa çıkar konuşurum.

"TAK ATATÜRK ROZETİNİ ARKADAN İŞİ GÖTÜR"

Ne güzel, tak Atatürk rozetini, eline de bir Türk bayrağı, ondan sonra arkadan işi götür. 80 bin lira maaş al, 1 milyonluk hayat yaşa, görmüyor muyuz kardeşim. Lüks arabalarla gez, yoksula hikaye anlat. Kendin de partinin üzerinden lüks bir hayat kur. Kardeşim bu benim babamın oğlu da olsa ben buna itiraz ederim.

"BAK İŞ NERELERE GELDİ"

CHP'nin içine düştüğü durumu işaret eden Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP'nin bugün içine itildiği kaosun sebebi CHP Genel Merkezi'nin 19 Mart'ta ortaya koyduğu yanlış tutumdur. Bak iş nerelere kadar geldi?! Kongredeki menfaat temin etme iddialarından, o iddiaların üstünün örtülmesinden şimdi de nerelere kadar geldi..
Şimdi işin içinden Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkacak? Herkes onun yolunu arıyor.


