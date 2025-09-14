Adana'da halk ekmeğe yüzde 34 zam!

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Adana'da halk ekmeğe yüzde 34 zam!

Adana'da ekmek fiyatları yüzde 34 arttı! Antalya'da ise toplu taşıma, okul servisi ve kreş ücretlerine zam yapıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 08:29, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 08:31
Yazdır
Adana'da halk ekmeğe yüzde 34 zam!

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı son oturumunda halk ekmeğe % 34 zam yapıldı.

Halk ekmek fabrikalarında üretilen 200 gramlık somun ekmek 7.5 TL'den 10 TL'ye, 210 gram kepekli ve tam buğday ekmeği ise 12.5 TL'ye çıkarıldı.

Daha önce hazırlanan taslakta 200 gramlık somun için 11 TL, kepekli ve tam buğday için 12.5 TL öngörülmüştü.

Cumhur İttifakı üyeleri zam oranını yüksek bulup 8.5 veya 9 TL önerisinde bulundu, ancak CHP'li üyeler oy çokluğuyla reddetti. Maddenin kabulüyle yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

ANTALYA'DA ZAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı devam meclisinde toplu taşıma, okul servisi ve kreş ücretlerine zam yapıldı.

Tarifeye göre devlet okullarında servis ücreti 0-3 km için 2.700 TL, 3-6 km için 2.800 TL, 6-9 km için 2.900 TL, 9-13 km için 3.000 TL oldu. 13 km üzeri için km başına 21 TL eklenecek.
Özel okullarda ise 0-3 km için 3.800 TL, 3-6 km için 3.900 TL, 6-9 km için 4.000 TL, 9-12 km için 4.300 TL, 12-15 km için 4.500 TL belirlendi.
Toplu taşımada tam ücret 35 TL, öğrenci 15 TL, indirimli 33 TL, kredi kartı 41 TL, kullan at kart 38 TL, aktarma 7.50 TL oldu.
Kreş ücretleri Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu'da 10.000 TL'ye yurt ücreti 2.000 TL'ye çıkarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber