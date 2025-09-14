Adana'da halk ekmeğe yüzde 34 zam!

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı son oturumunda halk ekmeğe % 34 zam yapıldı.

Halk ekmek fabrikalarında üretilen 200 gramlık somun ekmek 7.5 TL'den 10 TL'ye, 210 gram kepekli ve tam buğday ekmeği ise 12.5 TL'ye çıkarıldı.

Daha önce hazırlanan taslakta 200 gramlık somun için 11 TL, kepekli ve tam buğday için 12.5 TL öngörülmüştü.

Cumhur İttifakı üyeleri zam oranını yüksek bulup 8.5 veya 9 TL önerisinde bulundu, ancak CHP'li üyeler oy çokluğuyla reddetti. Maddenin kabulüyle yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

ANTALYA'DA ZAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı devam meclisinde toplu taşıma, okul servisi ve kreş ücretlerine zam yapıldı.

Tarifeye göre devlet okullarında servis ücreti 0-3 km için 2.700 TL, 3-6 km için 2.800 TL, 6-9 km için 2.900 TL, 9-13 km için 3.000 TL oldu. 13 km üzeri için km başına 21 TL eklenecek.

Özel okullarda ise 0-3 km için 3.800 TL, 3-6 km için 3.900 TL, 6-9 km için 4.000 TL, 9-12 km için 4.300 TL, 12-15 km için 4.500 TL belirlendi.

Toplu taşımada tam ücret 35 TL, öğrenci 15 TL, indirimli 33 TL, kredi kartı 41 TL, kullan at kart 38 TL, aktarma 7.50 TL oldu.

Kreş ücretleri Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu'da 10.000 TL'ye yurt ücreti 2.000 TL'ye çıkarıldı.