'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri, okullardaki rüşvet çarkını deşifre etti.

"Rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda şebekenin 48 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. SABAH, o operasyonun ayrıntılarına ulaştı.

Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden "Denklik Belgesi" müracaatında rüşvet alan şebeke üyeleri; üç ayrı kademede faaliyet yürüttü. Öğrenciler, başvurdukları bazı özel eğitim kurumlarında, "Eğitim Danışmanlığı" başta olmak üzere farklı görevlerde bulunan "aracı"lar tarafından "Denklik Şefleri" olarak adlandırılan ikinci kademe şebeke üyelerine yönlendirildi.

3'ü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olan " Denklik Şefleri", Türk ve yabancı öğrencilerden rüşvet alarak yurt dışında okumuş gibi sahte diploma ve mezuniyet belgeleri hazırlattı. Sahte belgeleri ise üçüncü kademedeki harita çizim uzmanlığı bulunan kişiler hazırladı.

Bütün şebeke üyelerine de rüşvetlerden pay verildi.

2 MİLYONA KADAR RÜŞVET TARİFESİ

Şebeke üyelerinin, 400'den fazla öğrenciden kişi başı 400 bin ile 2 milyon arasında değişen para aldıkları saptandı. Lise mezunu olmayan kişilerin özel eğitim kurumlarına kayıtlarının yapılıp geriye dönük ders notu verilerek mezun edilmelerini sağlayan şebekenin, özel eğitim kurumlarında eğitim gören ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecek olan öğrencilere yüksek not verdirerek haksız rekabete yol açtıkları da tespit edildi.

YURT DIŞINA HİÇ ÇIKMAMIŞ, UKRAYNA'DAN MEZUN GİBİ GÖSTERİLDİ

Şebeke üyeleri tarafından A.D. isimli bir öğrenciye, Ukrayna'daki bir okuldan alınmış gibi sahte diploma düzenlendi ve "Denklik" alması sağlanarak üniversite mezunu gösterildi. Yapılan detaylı tespitlerde; A.D.'nin hiç yurt dışı giriş- çıkışı olmadığı ortaya çıktı. Lise mezunu olmayan çok sayıda kişinin daha sonra bazı üniversitelerin Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim ve Eczacılık Fakülteleri'ne kayıt oldukları belirlendi.

ŞEBEKEDEN MÜFETTİŞLER DE ÇIKTI

2023'deki depremden sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullar için zorunlu kıldığı "Karot Raporu" ile ilgili de bazı okullar için rüşvet karşılığında usulsüz ve sahte raporlar düzenlendiği belirlendi.

Şebeke üyelerinin; eğitim kurumları için alınması şart olan itfaiye, asansör, iskan gibi bazı teknik raporların usulsüz olarak düzenlenmesi, idari para cezası verilen veya mühürlenen eğitim kurumlarının dosyalarının rüşvet karşılığında kapatılmasını sağladıkları da tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Tokat ve Rize'deki çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında eğitim müfettişleri, öğretmenler, okul çalışanları, eğitim danışmanları, bazı özel okulların müdür ve sahipleri ile birlikte 3'ü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü memuru olmak üzere bazı ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden memurların olduğu bilgisine ulaşıldı.

23 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

Kirli çarkı organize eden ve "Denklik Şefi" olarak adlandırılan dört kişi de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23 şebeke üyesi tutuklanırken 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı da ifadeleri alınıp serbest kaldı.



