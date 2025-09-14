Milli futbolcular Avrupa'yı salladı!
Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız muhteşem performanslarıyla futbolseverleri büyüledi. Milli futbolcumuz Arda Güler yine sahneye çıktı ve Real Madrid'i galibiyete taşıdı. Juventus'un Inter ile karşı karşıya geldiği maçta da Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ağları buldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.
Estadio Municipal de Anoeta Stadı'ndaki karşılaşamaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Maçın 32. dakikasında gole giden Mikel Oyarzabal'i düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Huijsen, Madrid'de oynadığı 8 maçta toplamda 2 kırmızı kart gördü.
ARDA SAHNEYE ÇIKTI
44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı.
56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Espanyol'u ağırlayacak. Sociedad ise Real Betis'e konuk olacak.
ARDA GÜLER'İN GOLÜ GEÇERSİZ
Arda Güler henüz maçında ikinci dakikasında Mbappe'nin pasında topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı, gol geçersiz sayıldı.
Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.
Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.
HAKAN ÇALHANOĞLU DA SAHNEYE ÇIKTI
Öte yandan Inter'in Juventus ile karşılaştığı maçta Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir golle ağları havalandırdı.
KENAN YILDIZ HEMEN CEVAP VERDİ
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmanın 38. dakikada Hakan'ın kaydettiği şık gole harika bir bitirişle yanıt verdi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan, karşılaşmanın ikinci yarısında yine sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncu 65. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle skoru 2-2'ye getirdi.
Inter Marcus Thuram'ın golüyle 76. dakikada 3-2 öne geçti. Kenan'ın asistinde Juventus, Khephren Thuram'ın attığı golle skoru eşitledi. Torino devinde Adzic, 90+1 dakikada kaydettiği golle Juventus'u 4-3 öne geçirdi. Nefes kesen maç Juventus'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.
MAÇIN OYUNCUSU KENAN
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un Inter'i yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünü kazandı. Kenan mücadelede 1 gol ve 1 asist yaptı.