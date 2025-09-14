KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Sahil Güvenlik, Muğla Datça açıklarında FETÖ üyelerinin yasa dışı kaçışını engelledi. Teknede yapılan aramada uyuşturucu ve kaçak ürünler de ele geçirildi. Olayda 10 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 10:18
FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firarilerin yakalanmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Datça ilçesinde yurt dışına tekne ile kaçış hazırlığı yapan FETÖ üyelerinin bulunduğunu tespit eti.

FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan daha önce adli işlem yapılmış olan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan şüphelilerin yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklarının tespit edilmesi üzerine Datça Palamutbükü Koyu açıklarında Polonya bayraklı tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Türk karasularından yurtdışına kaçmaya çalışan, 3'ü tekne mürettebatı ve 8'i FETÖ silahlı terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 11 şüpheli, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Tekne kaptanı ve tekne çalışanları Göçmen Kaçakçılığı suçundan, teknede yakalaması yapılan 8 şüpheli ise FETÖ Terör Örgütüne üye olma suçundan adli mercilere sevk edildi.

Tekne personelinden bir şüpheli serbest bırakılmış, 8'i FETÖ üyesi ve ikisi tekne personeli olmak üzere 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Teknede yapılan aramada ise gümrük kaçağı 9 adet elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gr skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 3 adet kenevir yağlı el ve vücut kremi, kenevir yağlı dudak kremi, 100 gr kenevir yağlı kurabiye, 40 adet (1,5 gr'lık) kenevir çayı, 2 adet kenevirli lolipop ve 3 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi.


