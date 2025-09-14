Volkan Demirel'den Sane yorumu: Süper Lig'e uygun değil mi?
Galatasaray'ın galibiyetinde Sane'nin performansı tartışma yarattı. İşte Volkan Demirel'in dikkat çeken açıklamaları...
14 Eylül 2025
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.
Volkan Demirel, Sane'nin performansını NOW Spor'da değerlendirdi. Demirel'in açıklamaları şöyle:
"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa.
'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona.
Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda."