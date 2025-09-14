Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!

Ekonomik krizin derinleşmesiyle vatandaşlar kredi ve kredi kartlarına yöneldi.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; vatandaşın borcu 5 trilyonu aştı.

Nefes'in haberine göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin temmuz ayı verilerinde vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları da yer aldı. Toplam nakdi kredi hacmi 21 trilyon 19 milyar TL'ye ulaşırken, tasfiye olunacak krediler yüzde 82 artışla 566 milyar TL'ye dayandı. Bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 4 trilyon 959 milyar TL'ye ulaştı.

Bireysel kredilerde en büyük pay, 2 trilyon 452 milyar TL ile kredi kartlarının oldu. Temmuz itibarıyla 39.7 milyon kişi kredi kartı borçlusu olarak yaşıyor. Kişi başına düşen kredi kartı borcu da son bir yılda yüzde 48 artışla 61 bin 791 TL'ye yükseldi.

Bireysel kredi borcu olan vatandaş sayısı arttı

Kredi kartlarını 1 trilyon 214 milyar TL ile ihtiyaç kredileri izledi. Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yıl içinde 1.8 milyon kişi artarak 42.7 milyon kişiye ulaştı. Kişi başına düşen ortalama borç tutarı, son bir yılda 116 bin 148 TL'ye yükselerek yüzde 41 arttı.

Düşük maaşlar nedeniyle nakitte zora düşen milyonların yöneldiği kredi mevduat hesabı (KMH) da patladı. KMH kullanıcı sayısı 30.8 milyona ulaşırken, KMH bakiyesi de yüzde 98 artarak 623 milyar TL oldu. Kişi başına düşen KMH borcu 20 bin 195 TL'ye çıkarak asgari ücrete yaklaştı.

Depremzedeler borç batağında

Son bir yılda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il yüzde 64.9 ile Tunceli oldu. Tunceli'yi yüzde 56 ile Adıyaman ve yüzde 55 ile Kahramanmaraş takip etti. İlk 10 il arasındaki beş ili deprem bölgesi illeri oluşturdu.

Hatay, Osmaniye ve Malatya da bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller arasında yer aldı. Kredi kartı borçlarının da en çok arttığı 10 ilin 6'sı deprem bölgesinden oldu.

Adıyaman'da kredi kartı borçlusu son bir yılda yüzde 80, Kahramanmaraş'ta yüzde 76, Malatya'da yüzde 70, Hatay'da yüzde 68, Diyarbakır'da yüzde 64 ve Osmaniye'de yüzde 63 arttı.



