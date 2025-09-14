Yatırım vaadiyle hayatları karardı: 6 milyon TL'leri buhar oldu

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yatırım vaadiyle hayatları karardı: 6 milyon TL'leri buhar oldu

Kripto para vaadiyle kandırılan Ayşe Şeref ve annesi, hayatlarının birikimini ve evlerini dolandırıcılara kaptırdı. Sahte danışmanlar, profesyonel konuşmalar ve sahte belgelerle kurulan tuzak sonucu toplamda 6 milyon TL kayıp yaşandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 11:06, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 11:08
Yazdır
Yatırım vaadiyle hayatları karardı: 6 milyon TL'leri buhar oldu

Yüksek kazanç vaadiyle kandırılan bir anne ve kızı, kripto para dolandırıcılarının tuzağına düştü. 52 yaşındaki Ayşe Şeref, kendisine "yatırım danışmanı" olarak tanıtılan kişiler tarafından sözde kripto borsasına yönlendirildi. Kısa süre içerisinde hayatlarının birikimi olan tam 6 milyon lirayı kaybettiler.

"HER ŞEY BİR TELEFONLA BAŞLADI"

Ayşe Şeref'in telefonunun çalmasıyla başlayan süreç, bir yatırım teklifinin cazibesiyle hızla ilerledi. İlk başta şüphe duysa da, karşı tarafın profesyonel konuşmaları ve oluşturulan güven ortamı karşısında ikna oldu. Şeref, "Bana bir tane danışman atadılar. O danışman şunu al, bunu sat, burada işlemi aç, burada işlem kapat diye. Biz bir hafta içinde oldu zaten her şey" dedi.

SAHTE SÖZLEŞME, GERÇEK KAYIP

ATV Haber'in haberine göre; danışmanlar tarafından yönlendirilen Ayşe Şeref'e, sözde bir yatırım platformuna ait "hesap yönetim sözleşmesi" imzalatıldı. Gerçek bir finans kurumu izlenimi verilen sahte site ve belgeler, Ayşe Şeref'in ikna olmasını kolaylaştırdı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Hesabının eksiye düştüğünü gören Şeref, danışmanıyla görüştüğünde ona kredi çekmesi önerildi. Umudunu yitirmemek için 2 milyon lira kredi çeken Şeref, bu parayı da dolandırıcılara gönderdi.

Şeref, "Bunlar beni bir baskı altına aldılar, düşünce her şey gitti. Gidip sözleşmeyi internetten çıkart, imzala bize gönder, sana kredi açacağız, krediyle hesabını düzelteceğiz... 2 milyon liralık" ifadelerini kullandı.

HESAP UÇTU, HAYATLAR DAĞILDI

Yatırılan paralarla sistem bir süreliğine toparlanmış gibi gösterildi. Ancak parayı çekmek istediklerinde karşılarına sadece bir yazı çıktı: "Hesap bulunamadı." Gerçek o an ortaya çıktı. Ayşe Şeref, dolandırıldığını anlayınca hemen bir uzmana başvurdu. Aldığı cevap yıkıcıydı: Her şey sanal bir düzenekten ibaretti.

Şeref, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Birikimim, işim, kredilerim. Her şeyimi kaybettim. Ayakta kalmak için emekli olmak zorunda kaldım..."

SADECE PARALARINI DEĞİL EVLERİNİ DE KAYBETTİLER

Ayşe Şeref ve annesi Seviye Şeref, dolandırıcılara kaptırdıkları parayı telafi edebilmek için yaşadıkları evi de satmak zorunda kaldı. Toplamda 6 milyon TL'lik kayıpları oldu. Seviye Şeref yaşadığı çaresizliği şu sözlerle ifade etti:

"Yılların emeği gitti. Babasından kalan son mülk de elimizden alınacak dediler. Kızım neye kapıldı, nasıl inandı, hala aklım almıyor. Kalbim sıkışıyor..."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber