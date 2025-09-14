Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfası tespihe nakşedildi

6 yıl önce hayal edilen, 14 ayda tamamlanan ve milyon dolar değer biçilen dev tespih tablosu, Adana'da sergilendi. Görenler hayran kaldı, dünya fuarları sırada! İstanbul'da bir tespih ustası, 14 ayda Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını ve 36 sayfa hatim ile duaları tespihe nakşetti.

Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfası tespihe nakşedildi

Tespih ustaları Arda İşler ve Sinan Demiral, 6 sene önce Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını, hatim ile duaları tespihe nakşetmek istedi. O dönem bu hayallerini gerçekleştiremeyen 2 usta, 14 ay önce yeniden çalışmalara başladı.

8 kişiyle çalışan ustalar, Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfasını, 36 sayfada hatim ve duaları 925 ayar gümüş kaplama olarak devasa tespih habbelerine işledi.

328 bin harfin işlendiği tespih, Allah lafzı şekline getirildi ve tablo olarak ilk kez Adana'da bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda görücüye çıkartıldı. Her görenin ilgisini çeken tespih tablosu, vatandaşlar tarafından beğeniyle incelendi.

''HEDEFİMİZ DUBAİ, KATAR, İNGİLTERE''

Tespih ustası Sinan Demiral, "Bu hayalimiz 6 sene öncesine dayanıyor. İlk sergimize Adana'da sunduk. Türk İslam eserlerine bir katkımız olsun istedik. Farklı manalara geçebilen oynamalar yaptık. Geceleri Allah lafzı odayı aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı, Fatiha suresinden başlıyor ve hatim dualarıyla bitiyor. Bundan sonraki hedefimiz Dubai, Katar ve İngiltere. Hayalimiz ise Louvre Müzesi'ne eseri taktim etmek. Fiyat biçilmedi ancak milyon doların üzerinde bu eserin hediyesi" ifadelerini kullandı.

Fuarı gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Seyhan Yel ise, "Ben ilk defa böyle bir eserle karşılaştım. Ustamıza maşallah diyelim. Bu kadar gösterişli beklemiyordum" diye konuştu.

Koleksiyoner Şeref Coşkun da "Türkiye'de ve yurt dışında daha önce böyle bir esere rastlamadım. Çok nadide bir parça" dedi.


