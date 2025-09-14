Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest

Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyarbakır'da hastanede görevli bir doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan baba ve oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. Hekimlerden sert tepki geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 11:50, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 11:52
Yazdır
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan dinlenme odasında Doktor Haçım Hizol'u darbettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 11 Eylül akşam saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Doktor Haçım Hizol, acil servise getirilen 19 yaşındaki hasta için 'konversiyon bozukluğu' olabileceği şüphesiyle psikiyatri polikliniğinde kontrol önerdi. Bu duruma sinirlenen hastanın babası ve kardeşi asistan dinlenme odasına girdi.

Burada Hizol'u hakarette bulunarak, tehdit eden baba ve oğlu, bardak, termos, kupa, tost makinesi ve sandalye fırlatarak onu darbetti. Haçım Hizol, darp raporu alıp şikayetçi olurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

'HEKİMLİĞE YAPILAN KASITLARIN BEDELİ AĞIR OLMALI'

Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren ve aynı zamanda HEKİMSEN Diyarbakır İl Temsilcisi de olan Dr. Haçım Hizol, " Psikiyatri poliklinik kontrolü önerdiğim hastanın, babası ve ağabeyi tarafından darbedildim. Üzerime silah niteliğinde isabet ettiğinde ciddi sonuçlar doğurabilecek metal termos, kupa, bardak ve benzeri eşyalar fırlatıldı.

Şahıslar yaklaşık 1,5 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Tahmin ettiğiniz gibi ceza verilmeyerek aslında şiddeti özendirerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Hekim olduğumuz için kimse bizi darbetmeyi aklının ucundan bile geçirememeli. Yetiştirme bedeli ağır olan hekimliğe yapılan kasıtların da bedeli ağır olmalı" dedi.


