Mars'ta bulunan yaşam belirtisi ne anlama geliyor?

Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mars'ta bulunan yaşam belirtisi ne anlama geliyor?

NASA'nın Perseverance aracı, Mars'ta eski mikrobiyal yaşam izleri olabilecek mineraller keşfetti. Bu bulgular bilim dünyasında heyecan yarattı.

Haber Giriş : 14 Eylül 2025 12:42, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 14:16
Yazdır

NASA'nın Perseverance adlı keşif aracı, Mars'ta olası eski mikrobiyal yaşam belirtileri taşıyabilecek kayalar ortaya çıkardı.

Geçen çarşamba günü yayımlanan araştırma sonuçlarına göre 2021'de Mars'a inen araç, o zamandan beri gezegenin kuzey yarımküresinde yer alan ve bir zamanlar suyla dolu bir göl havzası barındıran Jezero Krateri'nde eski yaşam izleri arıyor.

2024 yazında Perseverance, Jezero Krateri'ne su taşıyan eski bir nehir kanalı olan Neretva Vallis'in kırmızımsı, kil açısından zengin çamur taşlarında yeni tanımlanan "Safir Kanyonu" kaya örneklerini keşfetti. Bu örnekler daha sonra aracın üzerindeki tüm bilimsel aletlerle incelendi.

DW'nin haberine göre NASA'nın bilim misyonu şefi Nicky Fox, son analizin "kesin bir yanıt olmadığını" ancak "Mars'ta eski yaşam keşfine şimdiye kadarki en çok yaklaştığımız nokta olduğunu" dile getirdi.

Bilim insanları ne diyor?

Stony Brook Üniversitesi'nden gezegen bilimci ve Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz, araştırmacıların milyarlarca yıllık tortul kayalarda "potansiyel bir biyoişaret" tespit ettiklerini söyledi.

Bu potansiyel biyoişaretler, çamur ve içindeki organik madde arasındaki kimyasal tepkimelerden oluştuğu anlaşılan iki mineralden meydana geliyor.

Hurowitz, bu minerallerin vivianit (bir demir fosfat) ve grejgit (bir demir sülfür) olduğunu belirtti. "Bu tepkimeler, çamur göl tabanına çöktükten kısa süre sonra gerçekleşmiş gibi görünüyor. Dünya'da, organik madde ve çamurdaki kimyasal bileşiklerin birleşmesiyle vivianit ve grejgit gibi yeni minerallerin oluşmasına yol açan bu tür tepkimeler çoğunlukla mikrobiyal etkinlik tarafından tetiklenir" dedi.

Vivianit genellikle Dünya'daki tortullarda ve turbalıklarda, ayrıca çürüyen organik maddelerin bulunduğu alanlarda görülür. Bazı mikrobiyal yaşam biçimleri grejgit üretebilir.

Hurowitz, "Mikroplar bu ortamlardaki organik maddeyi tüketerek metabolizmalarının yan ürünü olarak bu yeni mineralleri üretiyor" diye ekledi.

Dünya'da daha fazla inceleme yapılmalı

Bilim insanları, eski mikrobiyal yaşam belirtileri bulduklarını kesin olarak söyleyemese de bulguları ikna edici buluyor.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğü yöneticisi Nicky Fox gazetecilere, "Bu, bir canlının yediği yemeğin arta kalan izlerini, belki de o yemeğin bir mikrop tarafından dışkılanmış halini görmek gibi" dedi.

Hurowitz, araştırmacıların bu olağanüstü mavi ve yeşil dokuların ve renklerin gerçekten mikrobiyal faaliyet sonucu oluşup oluşmadığını anlamak için örnekleri bizzat incelemesi gerektiğini vurguladı.

Bu incelemelerin en sağlıklı biçimde Dünya'daki laboratuvarlarda yapılabileceğini belirten Hurowitz, "Topladığımız veriler temelinde, bu özellikleri tamamen biyolojik olmayan yollarla oluşma olasılığını bütünüyle dışlayamayız" diye ifade etti.

Ancak örneklerin Dünya'ya getirilmesi kolay olmayabilir; özellikle de Trump yönetimi Mars Örnek Dönüşü programını iptal etmeyi değerlendirirken.

Hurowitz'e göre, örnekler robotik uzay araçları veya astronotlar tarafından Mars'tan taşınana dek, bilim insanları eski Mars yaşamının olasılığını değerlendirmek için Dünya'daki benzer örnekler ve laboratuvar deneylerinden yararlanmak zorunda kalacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber