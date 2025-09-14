Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 5 dakikada mesafede bulunan Gazi Ortaokulunu duvarları yıkık bir şekilde eğitim öğretime açan okul müdürü ve müdür yardımcıları görevden alındı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 13:57, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 15:03
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine 5 dakikada mesafede bulunan Gazi Ortaokulunda
354 öğrenci ve öğretmen bulunuyor.
Beştepe'de yer alan ortaokul, okul binasındaki eksiklikler giderilmeden 2025-2026 yılı eğitim öğretime girmişti. Okulun camlarının kırık, duvarlarının çatlak olduğu hafta içinde medyaya yansımıştı.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul binasındaki bakımsızlıkları gerekçe göstererek okul müdürü ve müdür yardımcılarını görevden alındı