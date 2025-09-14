Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı

Türkiye, Akkuyu'da kurulmuş olan Rus ortaklı nükleer santral projesinin ardından, "yerli ve milli reaktör" geliştirme yönünde stratejik bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu "Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı" projesi, TENMAK ve TÜBİTAK gibi kurumlar ile üniversitelerin ortaklığında yerli teknolojiyle bir ya da birden fazla reaktör kurma hedefini içeriyor. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 14:04, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 14:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli nükleer reaktör geliştirme için çağrıya çıktı. Bu kapsamda mikro-küçük reaktörler hedefleniyor. Türkiye'nin büyük ölçekli nükleer enerji santralleri yanında, küçük ölçekli-bölgesel nükleer enerji santrali geliştirme yönünde de isteği bulunuyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje çağrısı yayınlandı. Geliştirme projesine katılım başvuruları 31 Aralık 2025'e kadar başvurabilecek.

"Dışa bağımlılığı azaltacak, sıfır emisyon hedefine katkı sunacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çağrının enerji üretimi yönüne vurgu yaparak, "Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile; enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayiinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açıyor; bağımsızlığını ve gücünü perçinliyor" İfadesine yer verdi.

Kabul edilen projeler 48 ayda tamamlanacak ancak birden fazla faz ve/veya ilişkili alt projeler içermesi halinde bu aşamalar için en fazla 48 ay daha süre verilecek. Proje yeşil enerji odaklı elektrik, hidrojen üretimi gibi alanlarda kullanılacak, modüler mikro ve küçük nükleer reaktörlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Akkuyu'dan Farklı Bir Model Geliştiriliyor

Akkuyu kapsamında, Rusya'nın Rosatom şirketi ile birlikte dört adet VVER-1200 tipi reaktör kuruluyor. Bu yapı, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli nükleer enerji santral projelerinden biri olarak dış ortaklı bir model içeriyor.

"Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı" ise tamamen Türkiye'nin kendi sanayisini, kurumlarını ve teknoloji altyapısını kullanması hedefiyle yapılan bir Ar-Ge / teknoloji geliştirme çağrısı. Yani bu proje Akkuyu gibi kur-inşa-işlet modeli yerine, ilk etapta "yerli üretim yetkinliklerini geliştirme"ye odaklı.

Küçük ve Bölgesel Reaktörler Masada mı?

Resmi metinlerde "yüksek teknoloji reaktörleri" ifadesi geçiyor; bazı kaynaklarda mikro-küçük reaktörler (SMR - Small Modular Reactors) ile bölgesel kapasitelerde reaktör projelerinin de değerlendirme kapsamına alınabileceği konuşuluyor. Bu tip reaktörlerin avantajı, daha kısa inşa süreleri, daha düşük maliyet ve daha esnek altyapı talebi olabilir.

